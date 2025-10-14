Thu gần 900 tỷ đồng khi bắt Shark Bình

Hà NộiKhi khởi tố Shark Bình với cáo buộc rút số tiền biệt lớn từ 30.000 ví của các nhà đầu tư đồng tiền số Antex, công an thu 597 cây vàng, nhiều USD, 18 sổ đỏ, hai ôtô, tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng.

Ngày 14/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), 44 tuổi, và 9 người để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5/2021, ông Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn NextTech, cùng một số người "có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số" thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án "tiền số AntEx" - được lưu giữ trên ví điện tử binance. Tiền góp vốn ban đầu 5 tỷ, trong đó ông Bình là 2 tỷ.

Mục đích của nhóm này là bán đồng tiền số AntEx và kêu gọi các nhà đầu tư mua để huy động vốn xây dựng dự án đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT trong tương lai. Nhưng thực tế, nhóm này chưa hoàn thiện xây dựng dự án đồng tiền số VNDT.

Để vận hành dự án tiền số AntEx, Shark Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của công ty để duy trì hoạt động của dự án. Trong đó có các chi phí như trả lương cho nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng internet.

Shark Bình khi chưa bị bắt. Ảnh: FBNV

Nhóm ông Bình dự kiến bán tổng 100 tỷ "đồng tiền số Antex" - gọi tắt là 100 tỷ token, ra thị trường. Riêng tháng 8/2021 đến 11/2021, họ phát hành và bán 33,2 tỷ cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch. Qua đó, nhóm thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD, bằng khoảng 117 tỷ đồng).

Cuối năm 2021, Shark Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt quỹ đầu tư "Next100 Blockchain". Ông cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá Antex và củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Động thái này là nhằm tránh xảy ra tình trạng bán tháo để rút vốn khỏi dự án, gây sụt giảm giá trị.

Nhà chức trách cáo buộc, dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng ông Bình và các cổ đông NextTech thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án. Tiền sau đó được chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra tiền VNĐ để chia nhau.

Tiền còn được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của Nexttech để sử dụng không đúng mục đích với số tiền của các nhà đầu tư.

Công an xác định Shark Bình và cộng sự sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, "chiếm đoạt với số tiền đặc biệt lớn".

Vi phạm quy định về kế toán như thế nào?

Cơ quan điều tra cáo buộc từ năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland. Sau đó, ông giao cho nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán.

Ông Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng. Hành vi này gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Shark Bình được ví là "cá mập" công nghệ, được nhiều người biết đến qua biệt danh Shark Bình khi tham gia chương trình "Thương vụ bạc tỷ" (Shark Tank Vietnam), từng rót vốn vào hàng chục startup hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông.

Không chỉ trong công việc, đời tư của Shark Bình cũng được nhiều người chú ý từ khi ông có cuộc hôn nhân thứ hai với một diễn viên xinh đẹp.

Phạm Dự