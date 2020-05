Series Hàn về thế giới ngầm hút khán giả

"Extracurricular" - phim Hàn kể về một học sinh tham gia thế giới ngầm - vào top xem nhiều ở Việt Nam.

Ra mắt từ ngày 29/4, series được quan tâm trong đợt nghỉ lễ 30/4. Trong ngày 2/5, Extracurricular vươn lên thứ hai trong danh sách ăn khách ở Netflix Việt Nam, chỉ sau The King: Eternal Monarch (Quân vương bất diệt).

Trailer Extracurricular Trailer "Extracurricular".

Loạt phim xoay quanh Ji-soo (Kim Dong-hee đóng) - một học sinh cấp ba có điểm số cao, tính trầm lặng. Để có tiền học đại học, cậu bắt đầu tham gia các hoạt động của thế giới ngầm. Dù kiếm được tiền, Ji-soo nhanh chóng phải đối mặt những mối nguy hiểm từ con đường sai trái của mình. Những cảnh bạo lực, nội dung nhạy cảm khiến phim dán nhãn 16+.

Extracurricular được đón nhận khả quan, với điểm số 4 (trên 5) ở trang Common Sense, 7,4 (trên 10) ở IMDb và 4,8 (trên 5) ở Google. Trong nhóm Netflix Vietnam ở Facebook, khán giả Huy Hoang Vang khen nội dung phim mới lạ, phong cách u ám, trong bài đăng được hơn 1.000 lượt yêu thích.

Đứng thứ ba về lượt xem ở Việt Nam trong ngày 2/5 là Extraction - phim hành động có Chris Hemsworth đóng chính. Dangerous Lies - phim kịch tính về một cô gái được thuê chăm sóc một người đàn ông giàu có, ra mắt ngày 30/4 - đứng thứ chín. Những vị trí còn lại thuộc về các "cựu binh" như Hospital Playlist, Reply 1988, Money Heist.

Trong tháng 5, Netflix sẽ tiếp tục phát sóng các tập còn lại của The King: Eternal Monarch, ra mắt series The Eddy, Hollywood, mùa hai Dead to Me, phim điện ảnh The Half of It, Mrs. Serial Killer. Một số phim Việt nổi bật vài năm qua cũng đang phát trên hệ thống này như Hai Phượng, Thưa mẹ con đi, Song Lang.

10 phim/chương trình thu hút nhất trên Netflix Việt Nam ngày 2/5 1) The King: Eternal Monarch

2) Extracurricular

3) Extraction

4) Hospital Playlist

5) Too Hot to Handle

6) Reply 1988

7) Money Heist

8) Train to Busan

9) Dangerous Lies

10) Hi Bye, Mama!

Ân Nguyễn