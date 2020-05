Loạt series nổi bật ra mắt tháng 5

"Upload" lấy bối cảnh thế giới sau cái chết, còn "The Great" khai thác về nữ hoàng Catherine.

Ngày chiếu: 1/5

Đơn vị: Netflix

Trailer Hollywood

Biên kịch nổi tiếng Ryan Murphy tái xuất với Hollywood - loạt phim về thời hoàng kim của làng phim Mỹ sau Thế chiến Thứ hai. Tác phẩm theo chân một nhóm diễn viên và nhà làm phim xoay xở tìm chỗ đứng ở Hollywood, qua đó phản ánh nhiều khía cạnh tích cực và tiêu cực ở nền công nghiệp điện ảnh.

Upload

Ngày chiếu: 1/5

Đơn vị: Amazon

Trailer Upload

Upload lấy bối cảnh tương lai, lúc công nghệ cho phép con người tải tâm trí của chính họ vào thế giới sau cái chết. Khi Nathan (Robbie Amell đóng) chết trẻ, anh đến thế giới mới, dần thân thiết với nữ nhân viên Nora (Andy Allo đóng) và điều tra cái chết của mình.

Dead to Me (mùa 2)

Ngày chiếu: 8/5

Đơn vị: Netflix

Trailer Dead to Me (mùa 2)

Sau khi mùa đầu được đón nhận tích cực năm 2019, Netflix phát triển mùa hai của Dead to Me - loạt phim thuộc thể loại hài đen (gây cười với các chuyện nghiêm trọng, thậm chí những điều kiêng kỵ). Câu chuyện xoay quanh quan hệ giữa Jen (Christina Applegate đóng) - cô gái có chồng vừa mất do tai nạn - và Judy (Linda Cardellini), người gây tai nạn cho chồng Jen.

The Eddy

Ngày chiếu: 8/5

Đơn vị: Netflix

Trailer The Eddy

Dự án được trông đợi do Damien Chazelle - đạo diễn La La Land - thực hiện một số tập. Trong phim, nhạc sĩ tài hoa Elliot Udo (André Holland đóng) điều hành một câu lạc bộ nhạc jazz ở Paris (Pháp). Giữa lúc gặp nhiều khó khăn, anh còn phát hiện đối tác của mình dính vào một số vụ làm ăn mờ ám.

The Great

Ngày chiếu: 15/5

Đơn vị: Hulu

Trailer The Great

Elle Fanning - "nàng thơ" thế hệ mới của Hollywood - thử sức với vai diễn nặng ký Catherine Đại đế, nữ hoàng Nga với sự nghiệp lớn, đời tư phức tạp. Loạt phim khai thác thời Catherine mới đến nước Nga, kết hôn với hoàng tử Peter (Nicholas Hoult đóng), người thành hoàng đế rồi bị bà soán ngôi.

Homecoming (mùa 2)

Ngày chiếu: 22/5

Đơn vị: Amazon

Trailer Homecoming (mùa 2)

Mùa đầu Homecoming gây chú ý năm 2018, nhận 98% đánh giá tích cực của giới phê bình và ba đề cử Quả Cầu Vàng. Câu chuyện xoay quanh Heidi Bergman (Julia Roberts đóng) - một cựu nhân viên ở trung tâm hỗ trợ các binh lính hòa nhập đời thường. Heidi sau đó trở thành bồi bàn và dần nhận ra mục đích thật của trung tâm cô từng làm. Ở mùa hai, nhân vật chính là một cô gái mất trí nhớ (Janelle Monáe đóng), tỉnh dậy trên một chiếc thuyền.

Central Park

Ngày chiếu: 29/5

Đơn vị: Apple TV+

Trailer Central Park

Series hoạt hình thuộc thể loại âm nhạc, mang màu sắc vui nhộn, xoay quanh một gia đình chăm sóc công viên Central Park (Mỹ). Nhiều tên tuổi lồng tiếng và hát trong loạt phim, như Kristen Bell (từng lồng tiếng Anna trong Frozen), Tituss Burgess, Daveed Diggs hay sao Beauty and the Beast - Josh Gad.

