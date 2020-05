Loạt phim trực tuyến ra mắt tháng 5

"Mrs. Serial Killer" kể về người vợ phạm tội khi muốn minh oan cho chồng, "The Half of It" xoay quanh nữ sinh yêu bạn học cùng giới.

All Day and a Night

Ngày chiếu: 1/5

Đơn vị: Netflix

Trailer All Day and A Night

Phim thuộc thể loại tâm lý, kể về một tội phạm trẻ hồi tưởng những ngày trước khi bị bắt. Anh ngẫm nghĩ những tình thế và bước ngoặt cuộc đời đưa mình đến con đường phạm pháp, đồng thời tìm hướng đi cho tương lai. Biên kịch nổi tiếng Joe Robert Cole - từng viết American Crime Story và Black Panther - lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn

Mrs. Serial Killer

Ngày chiếu: 1/5

Đơn vị: Netflix

Ảnh: Netflix.

Đạo diễn Ấn Độ Shirish Kunder cộng tác Netflix trong dự án phim kịch tính nói tiếng Hindi. Nhân vật chính là một người vợ có chồng bị kết án sát nhân. Hành trình minh oan cho chồng khiến cô thực hiện một loạt vụ giết người. Đảm nhận vai chính là Jacqueline Fernandez - Hoa hậu Hoàn vũ Sri Lanka năm 2006, nhiều năm hoạt động ở Bollywood.

The Half of It

Ngày chiếu: 1/5

Đơn vị: Netflix

Trailer The Half of It

Tác phẩm là phim thứ hai của Alice Wu - nhà làm phim nữ Mỹ gốc Á từng nhận đề cử đạo diễn triển vọng ở LHP Độc lập Gotham năm 2006. The Half of It xoay quanh Ellie Chu (Leah Lewis đóng), một học sinh luôn đạt điểm cao nhưng nhút nhát, không có bạn. Cô kiếm tiền bằng cách làm bài tập, viết bài luận giúp bạn học. Một ngày nó, Ellie nhận một lời nhờ vả gây khó xử: giúp một nam sinh viết thư tình cho cô gái mà cô thầm yêu.

Natalie Wood: What Remains Behind

Ngày chiếu: 5/5

Đơn vị: HBO

Trailer Natalie Wood: What Remains Behind

Phim tài liệu kể về cuộc đời diễn viên quá cố Natalie Wood dưới góc nhìn của Natasha Gregson Wagner - con gái cô, quản lý di sản của mẹ. Natalie Wood (1938 - 1981) được xem là một trong những biểu tượng của Hollywood ở thế kỷ 20. Trước khi 25 tuổi, cô đã nhận ba đề cử Oscar với Rebel Without a Cause (1955), Splendor in the Grass (1961), Love with the Proper Stranger (1963). Năm 1981, cô chết đuổi ở tuổi 43 ở sự kiện có nhiều mâu thuẫn trong lời khai. Cảnh sát Los Angeles (Mỹ) điều tra nhưng chỉ kết luận cô "tử vong do đuối nước và những nguyên nhân chưa được xác định".

The Wrong Missy

Ngày chiếu: 13/5

Đơn vị: Netflix

Trailer The Wrong Missy

Tim Morris (David Spade đóng) chuẩn bị du lịch cùng một cô gái xinh đẹp quen qua chương trình hẹn hò. Tuy nhiên, do nhầm lẫn, anh đến hòn đảo cùng một cô gái khác, có tính hoạt náo quá mức, thậm chí hơi tưng tửng khiến Tim khó chịu. Nam chính Spade là cây hài nổi tiếng Mỹ, từng nhận hai đề cử Emmy.

The Lovebirds

Ngày chiếu: 22/5

Đơn vị: Netflix

Trailer The Lovebirds

Tác phẩm gây chú ý với sự tham gia của Kumail Ali Nanjiani - diễn viên Pakistan nổi tiếng với phim The Big Sick (2017). Trong phim mới, anh cùng Issa Rae hóa thân bộ đôi vướng vào một án mạng. Họ trải qua chuyến phiêu lưu để chứng minh sự trong sạch, đồng thời hàn gắn quan hệ tình cảm. The Lovebirds dự kiến ra mắt ở LHP South by Southwest (ở Texas, Mỹ) hồi tháng 3 nhưng chuyển sang phát hành trực tuyến khi sự kiện điện ảnh bị hủy do Covid-19.

The Vast of Night

Ngày chiếu: 29/5

Đơn vị: Amazon

Trailer The Vast of Night

Phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, diễn ra vào một đêm ở thập niên 1950, khi hai thiếu niên điều tra một tần số radio lạ. 88% giới phê bình đánh giá phim tích cực, khen đạo diễn Andrew Patterson có màn ra mắt thành công. Tác phẩm ra mắt ở LHP Slamdance (Mỹ) năm 2019, thắng giải của khán giả bình chọn, trước khi được hãng Amazon mua lại.

Ân Nguyễn