Senegal gửi cup vô địch châu Phi 2026 vào căn cứ quân sự

HLV trưởng tuyển Senegal Pape Thiaw trực tiếp chuyển chiếc cup vô địch châu Phi (AFCON) 2026 đến một căn cứ quân sự, trong bối cảnh tranh chấp danh hiệu với Morocco vẫn đang diễn ra căng thẳng.

Báo Nigeria Guardian cho biết chiếc cup AFCON 2026 đã được gửi đến một căn cứ quân sự, và hiện được nhiều binh sĩ có vũ trang canh gác nghiêm ngặt. Các quân nhân cũng được phép chụp ảnh cùng chiếc cup này, hành động mà các nhà quan sát đánh giá là động thái mang tính biểu tượng nhằm khẳng định quyền sở hữu danh hiệu của Senegal.

"HLV trưởng Senegal đích thân đưa cup AFCON vào căn cứ quân sự của họ hôm nay. Hiện nó được đặt tại trung tâm doanh trại. Bảo vệ những gì thuộc về họ một cách chính đáng", trang mạng xã hội X của Topskills sports UK viết, đính kèm video chiếc cup vàng được vây quanh bởi các binh sĩ Senegal.

Senegal đưa Cup vô địch châu Phi vào căn cứ quân sự HLV Pape Thiaw đưa Cup vào căn cứ quân sự của Senegal.

Diễn biến này đến sau khi LĐBĐ châu Phi (CAF) hôm 17/3 quyết định xử chủ nhà Morocco thắng 3-0 trong trận chung kết, bác bỏ chiến thắng thực tế 1-0 của Senegal hồi tháng 1 và công nhận đại diện Bắc Phi là nhà vô địch châu Phi 2026.

Quyết định vấp phải làn sóng phẫn nộ từ Sengal. Các quan chức bóng đá nước này tuyên bố bác bỏ phán quyết của CAF và đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). LĐBĐ Senegal quả quyết chức vô địch là kết quả từ "thực lực trên sân" và không thể bị định đoạt bởi các quyết định hành chính.

Các tuyển thủ Senegal cũng tham gia vào làn sóng phản đối này, trong đó, trung vệ đội trưởng ĐTQG Kalidou Koulibaly công khai thách thức quyết định của CAF. Còn LĐBĐ Senegal thì nhấn mạnh lập trường rằng việc bàn giao chiếc cup trước khi có phán quyết pháp lý cuối cùng là hành động quá sớm.

Trái lại, hôm 19/3, phía Morocco đã ra thông báo chấp nhận phán quyết. Các tuyển thủ và nhà quản lý bóng đá nước này còn tổ chức ăn mừng, xem kết quả từ CAF là xác nhận chính thức cho vị thế nhà vô địch của họ.

Đội trưởng Sadio Mane (số 10) nâng cup khi cùng các tuyển thủ Senegal đăng quang sau trận chung kết AFCON 2026 ngày 18/1. Ảnh: AFP

Cuộc tranh cãi dấy lên những lo ngại về năng lực quản trị và tính nhất quán trong các quy định kỷ luật của bóng đá châu Phi. Nhiều ý kiến cảnh báo rằng vụ việc có thể tạo ra một tiền lệ lớn cho các giải đấu trong tương lai. Trước áp lực dư luận, Chủ tịch CAF Patrice Motsepe đã kêu gọi các bên giữ bình tĩnh, đồng thời cam kết về sự minh bạch và công bằng trong quá trình xử lý.

AFCON vốn được xem là giải đấu bóng đá danh giá nhất châu Phi và ngày càng có tầm ảnh hưởng lớn trên bản đồ bóng đá thế giới. Do đó, vụ tranh chấp này trở nên đặc biệt nhạy cảm, đe dọa trực tiếp đến uy tín của nền bóng đá châu lục này.

Hiện tại, hồ sơ vụ việc được chuyển lên CAS, và chủ nhân thực sự của chiếc cúp AFCON 2026 vẫn còn là một dấu hỏi. Cả châu Phi đang chờ đợi phán quyết cuối cùng cho một trong những vụ tranh chấp gây tranh cãi nhất lịch sử bóng đá đương đại.

Các cầu thủ Senegal rời sân để phản đối quyết định của trọng tài đầu trận chung kết AFCON 2026 hôm 18/1. Ảnh: AFP

Trận chung kết AFCON 2025 diễn ra trên sân Prince Moulay Abdellah, thủ đô Rabat, Morocco chứng kiến hỗn loạn từ phút bù thứ 7, khi trọng tài Jean-Jacques Ndala tham khảo VAR và cho chủ nhà hưởng phạt đền. Phía Senegal phản ứng dữ dội, rồi rời sân gần như toàn đội để phản đối trọng tài. Chỉ còn thủ quân Sadio Mane ở lại trên sân lúc đó.

Sự cố khiến sân Prince Moulay Abdellah trở nên hỗn loạn và trận đấu bị gián đoạn khoảng 15 phút. Nhiều CĐV Senegal cũng nhảy qua hàng rào quảng cáo, xuống sát mặt cỏ nhằm đối chất với tổ trọng tài và phía chủ nhà, buộc lực lượng an ninh và cảnh sát chống bạo động buộc phải can thiệp.

Khi trận đấu tiếp tục, Brahim Diaz của Morocco sút hỏng quả phạt đền, rồi Pape Gueye ghi bàn duy nhất ở phút 94 cho Senegal.

Hà Phương (theo Guardian)