Senegal khiếu nại khi bị tước chức vô địch châu Phi

Senegal tuyên bố kiện lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) về việc bị tước chức vô địch châu Phi 2025, hai tháng sau khi đăng quang ở Morocco.

Liên đoàn Bóng đá Senegal (FSF) xác nhận sẽ sớm nộp đơn kháng cáo lên CAS, trụ sở tại Lausanne (Thụy Sĩ), nhằm bảo vệ quyền lợi của đội tuyển quốc gia. Động thái này diễn ra chưa đầy một ngày sau khi Hội đồng kháng cáo của LĐBĐ châu Phi (CAF) đảo ngược kết quả trận chung kết, xử Senegal thua 0-3 trước chủ nhà Morocco.

Đội trưởng Sadio Mane nâng Cup bóng đá châu Phi trên sân Hoàng tử Moulay Abdellah, thành phố Rabat, Morocco tối 18/1/2026. Ảnh: AP

Trước đó, Senegal thắng 1-0 trong trận chung kết được đánh giá là căng thẳng và đầy tranh cãi tối 18/1/2026. Tuy nhiên, CAF cho rằng quyết định ban đầu của Ban kỷ luật là chưa đầy đủ khi chỉ đưa ra án phạt tiền và treo giò, mà không điều chỉnh kết quả trận đấu. Sau khi xem xét kháng cáo từ phía Morocco, CAF kết luận Senegal đã vi phạm quy định khi các cầu thủ rời sân trong thời gian thi đấu.

CAF viện dẫn Điều 82 và 84 trong điều lệ giải, theo đó một đội bóng có thể bị xử thua nếu rời sân mà không có sự cho phép của trọng tài. Từ đó, kết quả trận đấu bị chuyển thành chiến thắng 3-0 cho Morocco, đồng nghĩa Senegal mất danh hiệu vô địch.

Phản ứng trước phán quyết, FSF ra thông báo chỉ trích quyết định của CAF là "bất công, chưa từng có tiền lệ và không thể chấp nhận", đồng thời cho rằng điều này làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của bóng đá châu Phi. "Để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của bóng đá Senegal, chúng tôi sẽ sớm gửi đơn lên CAS", thông báo nêu rõ.

Tổng thư ký FSF, Abdoulaye Seydou Sow, thậm chí phản ứng gay gắt hơn khi cho rằng phán quyết không có cơ sở pháp lý. Ông nói trên kênh truyền hình quốc gia rằng ngay từ đầu phiên điều trần, phía Senegal đã nghi ngờ tính khách quan của hội đồng xét xử. "Phán quyết này thực sự lố bịch, không dựa trên bất kỳ nền tảng pháp lý nào", ông nói thêm.

Một lập luận mà Senegal có thể sử dụng khi kiện lên CAS là quyền quyết định kết quả trận đấu thuộc về trọng tài trên sân. Theo quan điểm của họ, chỉ khi trọng tài chính thức kết thúc trận đấu hoặc tuyên bố bỏ trận, kết quả mới có giá trị pháp lý. Trong khi đó, ở trận chung kết, trọng tài không đưa ra quyết định như vậy dù trận đấu bị gián đoạn.

Giới chuyên môn cũng lo ngại rằng phán quyết của CAF có thể tạo tiền lệ nguy hiểm, cho phép thay đổi kết quả các trận đấu sau khi đã kết thúc, dựa trên những diễn biến gây tranh cãi thay vì quyết định trực tiếp từ tổ trọng tài.

Ở chiều ngược lại, LĐBĐ Morocco (FRMF) ủng hộ quyết định của CAF và cho rằng việc kháng cáo nhằm đảm bảo các quy định được áp dụng đúng đắn. Cơ quan này khẳng định cam kết tôn trọng luật lệ, cũng như duy trì sự minh bạch và ổn định cho các giải đấu cấp châu lục.

Vụ việc nhiều khả năng sẽ còn kéo dài khi được đưa lên CAS, cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc giải quyết tranh chấp thể thao quốc tế. Phán quyết cuối cùng từ đó sẽ mang tính ràng buộc và có thể định hình cách xử lý những tình huống tương tự trong tương lai.

Hoàng An (theo Flashscore)