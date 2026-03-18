Senegal bị tước chức vô địch Cup châu Phi 2026

Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) ra thông báo vào tối thứ Ba 17/3, 57 ngày sau trận chung kết. Hội đồng kháng cáo của CAF đã tuyên Senegal bị xử thua trận đấu mà trước đó họ thắng 1-0 vào ngày 18/1.

CAF cho biết quyết định được đưa ra sau đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Morocco. Senegal thắng trong hiệp phụ sau khi rời sân trong thời gian thi đấu chính thức để phản đối một quyết định của trọng tài. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, người có mặt tại trận chung kết, nói rằng việc các cầu thủ Senegal rời sân là "không thể chấp nhận".

Hỗn loạn xảy ra từ phút bù thứ 7, khi trọng tài Jean-Jacques Ndala tham khảo VAR và cho chủ nhà Morocco hưởng phạt đền. Các cầu thủ Senegal phản ứng dữ dội và rời sân để phản đối theo chỉ đạo của HLV Pape Thiaw. Khi đó tại Rabat, chỉ còn đội trưởng Sadio Mane ở lại trên sân.

Cầu thủ Senegal rời sân theo chỉ đạo của HLV Thiaw, trong trận chung kết Cup châu Phi trên sân Prince Moulay Abdellah, Rabat, Morocco ngày 18/1/2026. Ảnh: Marca

Sự cố khiến trên sân Prince Moulay Abdellah trở nên hỗn loạn và trận đấu bị gián đoạn khoảng 15 phút. Nhiều CĐV Senegal cũng nhảy qua hàng rào quảng cáo, xuống sát mặt cỏ nhằm đối chất với tổ trọng tài và phía chủ nhà, buộc lực lượng an ninh và cảnh sát chống bạo động buộc phải can thiệp.

Khi trận chung kết tiếp tục, Brahim Diaz của Morocco sút hỏng quả phạt đền, rồi Pape Gueye ghi bàn duy nhất ở phút 94 cho Senegal.

Một ngày sau chung kết, Liên đoàn bóng đá Morocco (FRMF) thông báo theo đuổi các thủ tục pháp lý với CAF và FIFA. Cơ quan này cho rằng hành động rời sân của Senegal đã làm gián đoạn nghiêm trọng diễn biến bình thường của trận đấu, tác động trực tiếp đến tâm lý và màn trình diễn của các cầu thủ Morocco.

CAF cho biết "tất cả các kiến nghị hoặc yêu cầu cứu xét khác đều bị bác bỏ" sau khi hội đồng ra phán quyết ủng hộ đơn kháng cáo của Morocco.

Trong thông báo, CAF cho biết hội đồng kháng cáo xác định hành động của Senegal "thuộc phạm vi các điều 82 và 84". Theo đó, Senegal đã "vi phạm điều 82" của điều lệ AFCON, quy định rằng một đội sẽ bị xử thua nếu "rời sân trước khi trận đấu kết thúc mà không có sự cho phép của trọng tài". Điều 84 sau đó quy định đội bị xử thua sẽ bị tính thua 0-3, trừ khi đối thủ đang dẫn với tỷ số có lợi hơn.

Ngoài việc các cầu thủ Senegal bỏ khỏi sân, trận chung kết còn chứng kiến những hình ảnh thiếu đẹp mắt khác. Trong đó có việc các cậu bé nhặt bóng và cầu thủ dự bị Morocco cố ngăn thủ môn dự bị Yehvann Diouf đưa khăn cho thủ môn Edouard Mendy của Senegal trong điều kiện trời mưa, khiến chung kết AFCON 2025 trở thành một trong những trận đấu gây tranh cãi nhất lịch sử giải.

Cầu thủ Senegal và Morocco tranh cãi trong trận chung kết Cup châu Phi trên sân Prince Moulay Abdellah, Rabat, Morocco ngày 18/1/2026. Ảnh: Marca

Phía Senegal tỏ ra không phục với quyết định tước danh hiệu của CAF. Một trong những người phản ứng đầu tiên là Pathe Ciss, tiền vệ của Rayo Vallecano. Anh đăng nhiều bức ảnh trên mạng xã hội chụp cùng huy chương và danh hiệu vô địch Cup châu Phi, kèm thông điệp đầy thách thức, ám chỉ tỷ số chung cuộc 3-0 mà Morocco được xử thắng: "Cứ cộng thêm ba bàn nữa cho những kẻ hay khóc lóc đi".

Habib Diarra, tiền vệ Senegal đang chơi cho Sunderland, cũng phản ứng trước quyết định của CAF bằng cách đăng ảnh bản thân cùng chiếc cup kèm hàng loạt biểu tượng cười. Diarra còn chia sẻ một số video về bữa tiệc ăn mừng tại Senegal để kỷ niệm chức vô địch, cho thấy với các cầu thủ Senegal, danh hiệu này vẫn thuộc về họ.

Cả tài khoản chính thức của đội tuyển Senegal và Liên đoàn Bóng đá Senegal cũng đăng các video ghi lại cảnh người hâm mộ ăn mừng Cup châu Phi trên đường phố trong nước, như một thông điệp rõ ràng gửi tới CAF.

Vy Anh