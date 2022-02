MỹSelena Gomez ngã khuỵu gối khi đang tạo dáng trên thảm đỏ lễ trao giải SAG, tối 27/2.

Selena Gomez ngã trên thảm đỏ Khoảnh khắc Selena được một nhân viên đỡ trên thảm đỏ. Video: Variety

Trong đoạn video lan truyền trên mạng, nữ ca sĩ trẹo chân, ngã khuỵu gối, được một nhân viên đỡ dậy. Cô sau đó cởi giày cao gót, đi chân trần. Khi lên sân khấu trao giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" cùng nghệ sĩ hài Martin Short, cô cũng không xỏ giày. Selena chưa lên tiếng về sự cố.

Selena Gomez biến hóa sau trang điểm Người đẹp biến hóa nhờ trang điểm. Video: Instagram Hung Vango

Selena Gomez xuất hiện ở sự kiện với đầm đen của Oscar de la Renta, kết hợp vòng cổ Bulgari đính kim cương, để tóc búi. Trên Twitter, Instagram, nhiều khán giả khen ngôi sao lộng lẫy, ngọt ngào. Người trang điểm cho cô là chuyên gia gốc Việt - Hung Vanngo. Video Selena Gomez biến hóa sau khi make up được anh đăng lên trang cá nhân, hút 74 nghìn lượt thích.

Chiếc đàm cô lựa chọn có điểm nhấn là phần tay bồng, đường cắt ngang eo. Ảnh: WireImage

Năm nay, Selena Gomez đến lễ trao giải của Hiệp hội Diễn viên Mỹ cùng đoàn phim Only Murders in the Building. Trong series, cô đóng Mabel Mora, một phụ nữ trẻ sống trong căn chung cư bí ẩn, quyết tâm đi tìm nguyên nhân cái chết của hàng xóm. Phim đánh dấu sự trở lại của Selena Gomez sau chín năm vắng bóng màn ảnh nhỏ.

Trailer 'Only Murders in the Building' - Selena Gomez Trailer phim "Only Murders in the Building". Video: HBO

Sinh năm 1992, Selena Gomez bắt đầu diễn xuất từ năm 10 tuổi với series Barney & Friends, trở thành ngôi sao nhí nhờ series Wizards of Waverly Place (2007-2012). Sau khi phim kết thúc, cô bắt đầu tập trung hơn vào ca hát và đóng phim điện ảnh. Selena Gomez tham gia các bộ phim như Monte Carlo (2011), Spring Breakers (2012), The Dead Don't Little (2019), lồng tiếng cho phim hoạt hình Hotel Transylvania (2012), Dolittle (2020)... Năm ngoái, cô cũng giới thiệu chương trình nấu ăn đầu tiên Selena + Chef phát hành trên HBO Max.

Hà Thu (theo Hello)