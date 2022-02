Sao diện đầm tôn vòng một trên thảm đỏ SAG

Lễ trao giải SAG do Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh Mỹ tổ chức thường niên, diễn ra tại Barker Hangar, California. Lady Gaga gây chú ý với khán giả khi xuất hiện trong thiết kế xẻ ngực màu trắng Armani Privé. Ca sĩ kết hợp vòng cổ, nhẫn trong bộ sưu tập mới nhất của Tiffany & Co. Người đẹp được đề cử hạng mục "Nữ chính xuất sắc" với vai diễn trong "House of Gucci" Ảnh: WireImage