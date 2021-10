Selena Gomez được khen khi tái xuất

Selena Gomez hóa thân cô gái bí ẩn, cùng hai hàng xóm điều tra hung thủ thực sự sát hại bạn mình trong "Only murders in the building".

* Bài tiết lộ nội dung phim

Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) và Oliver (Martin Short) sống cùng chung cư Upper West Side. Họ đam mê những câu chuyện trinh thám, chung sở thích tìm kiếm danh tính những sát nhân bí ẩn. Một đêm nọ, vụ án mạng xảy ra trong chung cư. Nạn nhân được cảnh sát kết luận tự tử, song ba người đều không nghĩ như thế. Họ quyết định thành lập nhóm làm podcard về câu chuyện, đồng thời truy tìm hung thủ thật sự. Từ đây, những câu chuyện dở khóc dở cười xung quanh các thám tử nghiệp dư xảy ra.

Trailer 'Only Murders in the Building' - Selena Gomez Trailer "Only Murders in the Building". Loạt phim chiếu trên Hulu từ ngày 31/8, gồm 10 tập, do Steve Martin và John Hoffman sáng tạo. Video: Youtube Hulu

Phim đánh dấu sự trở lại của Selena Gomez sau chín năm vắng bóng màn ảnh nhỏ. Cô đảm nhận vai Mabel - cô gái thông minh, lanh lợi nhưng trải qua quá khứ đau thương, luôn dằn vặt với mối quan hệ cùng bạn bè cũ. Phần thể hiện của Selena Gomez mang đến màu sắc trẻ trung, giàu năng lượng cho tác phẩm. Nytimes đánh giá cô trưởng thành về diễn xuất: "Selena Gomez tạo nên một nhân vật giàu sức hút, cá tính, lạnh lùng với mọi người nhưng cũng nhạy cảm, dễ tổn thương. Trong biệt đội thám tử, Mabel trở thành nhân tố dung hòa cho nhóm, đồng thời là mảnh ghép bí ẩn nhất". Cinema Blend khen cô "thể hiện trọn vẹn nhân vật, điều tiết cảm xúc phù hợp, giúp nhân vật Mabel tạo nhiều thiện cảm".

Nữ nghệ sĩ chú trọng vào thời trang mỗi khi xuất hiện, luôn diện những trang phục nổi bật, màu sắc rực rỡ nhằm che giấu bí ẩn mình đang nắm giữ. Theo IndieWire, tủ đồ của Selena Gomez trên phim có màu sắc sặc sỡ nhưng kiểu cách lỗi thời, kín đáo. Điều này tạo nên sự tò mò cho khán giả về con người thật bên trong nhân vật. Nữ ca sĩ 29 tuổi bày tỏ hào hứng vì được đóng nhân vật đúng độ tuổi của cô. Gomez nói: "Điều này chưa bao giờ xảy ra. Vì vậy tôi rất vui khi thực hiện bộ phim".

Selena Gomez mang đến màu sắc tươi mới, trẻ trung cho tác phẩm. Ảnh: Supplied

Selena Gomez chứng tỏ cô phù hợp dạng nhân vật mạnh mẽ, cá tính, sẵn sàng theo đuổi mục tiêu của bản thân. Những dự án trước đó của cô như The Dead Don’t Die (chiếu mở màn ở LHP Cannes năm 2019) - vai một cô gái tìm cách tồn tại trong nạn dịch xác sống hoành hành và A Rainy Day in New York (2019) - vai cô em gái năng động của người yêu cũ nam chính - cũng chứng minh điều này.

Phim thuộc thể loại trinh thám hài, cân bằng giữa các tình tiết kịch tính và đối đáp hài hước của các nhân vật. Kịch bản lần lượt được kể dưới góc nhìn của ba nhân vật, giúp người xem vừa bám sát tình huống xảy ra, vừa hiểu được vụ án theo quan điểm từng người. Cuộc sống xung quanh mỗi người cũng được hé lộ. Charles là một diễn viên truyền hình bị ám ảnh bởi vai diễn của mình. Ông sống khép kín, cô đơn nhưng thực chất là người tình cảm, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Oliver vật lộn với những dự án phim đang ấp ủ. Việc tham gia truy tìm danh tính hung thủ cùng hai người hàng xóm giúp ông thỏa trí tò mò, nhẹ nhõm tinh thần, đồng thời lấy lại sự tự tin sau chuỗi ý tưởng sáng tạo thất bại. Mabel thông minh nhưng nội tâm nhiều suy tư.

Từ trái qua: Selena Gomez, Steve Martin, Martin Short trong phim. Ảnh: Supplied

Ba nhân vật chính đều có những mặt tối trong tính cách, những ám ảnh khó bày tỏ ra bên ngoài. Điều này kết nối họ với nhau, trở thành những chiến hữu ăn ý. Nhịp phim nhanh giúp tác phẩm không trở nên nặng nề. Mỗi tình tiết đều được các thám tử nghiệp dư lý giải bằng cái nhìn hài hước, mang đến bầu không khí thư giãn. Kiến thức phá án của họ chỉ dừng ở mức độ học lóm qua truyền hình và podcast. Họ càng cố dùng hiểu biết của mình để điều tra càng liên tục gây ra những chuyện vụng về. Ngoài Selena Gomez, Steve Martin và Martin Short - với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn - dễ dàng khắc họa thành công vai diễn. Nhân vật của họ tương tác ăn ý, giống một bộ đôi lão thành hay cà khịa nhau.

Phim nhấn mạnh tầm quan trọng của tình bạn trong cuộc sống. Giữa nhiều khó khăn, thử thách, bạn bè chính là điểm tựa để mỗi người lấy lại tự tin, có thêm động lực cống hiến và giải quyết những khủng hoảng. Những người bạn chân thành giúp con người bớt cô đơn, trở nên vị tha và bao dung với mọi thứ xung quanh.

Trên chuyên trang đánh giá tác phẩm điện ảnh Rotten Tomatoes, Only Murders In The Building nhận 100% điểm từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Cinema Blend nhận xét: "Tính hài hước của Only Murders In The Building nằm ở chiều sâu cốt truyện và dàn nhân vật, phản ánh sự thờ ơ, vô cảm của con người trong nhịp sống hối hả ở New York". Vuture khen phim "cân bằng được yếu tố trinh thám và hài hước, phù hợp nhiều đối tượng khán giả".

Điểm trừ của phim nằm ở phần thoại đôi khi dông dài. Mỗi nhân vật ham thể hiện quan điểm của mình khiến người xem có thể khó nắm bắt diễn biến xảy ra.

Hà Trang