Selena Gomez học nấu ăn

Ca sĩ Selena Gomez học thái hành, làm thịt cá, chế biến món ăn các nước qua hướng dẫn của nhiều đầu bếp trong show Selena + Chef.

Selena Gomez nấu ăn Tập bốn "Selena + Roy Choi" chiếu ngày 20/8 có sự xuất hiện của Taylor Swift. Chương trình dự kiến gồm 10 tập. Nguồn: Access.

Chương trình chiếu trên HBO Max từ ngày 13/8 đến nay, hiện có sáu tập, do Gomez tham gia sản xuất cùng Eli Holzman, Leah Hariton và Aaron Saidman. Ở tập bốn ngày 20/8, Selena làm thịt nướng Hàn Quốc cùng đầu bếp Roy choy. Sau khi hoàn thành, cô gọi ngay cho bạn thân - Taylor Swift để khoe thành quả. Taylor ngạc nhiên với tài nghệ của cô bạn và mong ngóng thưởng thức món ăn một ngày không xa.

Selena hình thành ý tưởng từ trải nghiệm cá nhân - những lần vật vã nấu ăn một mình khi giãn cách xã hội. Do dịch, show được thực hiện ở nhà riêng của nghệ sĩ. Quy trình quay phim đảm bảo các nguyên tắc an toàn, hạn chế số lượng người xuất hiện ở bếp. Đầu bếp tham gia từ xa nhờ quay video trực tuyến, song hành với cô trong quá trình nấu ăn.

Ở mỗi tập, nữ ca sĩ kết hợp với một đầu bếp nổi tiếng như Angelo Sosa, Antonia Lofaso, Candice Kumai, Daniel Holzman, Jon & VinnY, Roy Choy. Selena nấu món ăn của nhiều nước, được đầu bếp chuyên nghiệp chỉ dẫn các mánh khóe làm bếp, như món mì ramen Nhật hay tostadas hải sản của Tây Ban Nha.

Trong mỗi tập Selena + Chef, gia đình ca sĩ xuất hiện, thử món ăn, đùa giỡn với cô tạo không khí thoải mái, như căn bếp nhà. Trang Eater cho rằng qua chương trình, cô bộc lộ mặt mới mẻ của bản thân. Ca sĩ diện áo len và quần dài, mở lòng chia sẻ về các mối quan hệ tình cảm. Trái ngược vẻ quyến rũ trên sân khấu, trong gian bếp, cô lóng ngóng cầm dao, học cách thái hành. Khi làm món trứng chiên kiểu Pháp với đầu bếp Ludo Lefebvre, Selena vụng về nhưng năng nổ, học giải quyết các khó khăn khi mới làm bếp. Nấu ăn là quá trình và không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Ngay cả đầu bếp chuyên nghiệp cũng nấu quá lửa món trứng và cách đơn giản là cẩn thận làm lại sau khi rút kinh nghiệm. Vì thế, người xem cảm thấy được truyền cảm hứng và nhìn nhận cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Selena Gomez sinh năm 1992 ở Texas, Mỹ. Cô bắt đầu được biết đến với loạt vai diễn trong các phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Tháng 1, cô tái xuất làng nhạc với Rare- album mới nhất từ sau Revival (2015). Single đầu tiên - Lose You To Love Me - phát hành tháng 10/2019, mang lại thứ hạng No.1 Billboard đầu tiên cho Selena.

Quỳnh Quyên (Theo Eater)