Selena Gomez dẫn show nấu ăn

Ca sĩ Selena Gomez dẫn chương trình dạy nấu ăn cùng các đầu bếp nổi tiếng trên sóng truyền hình.

Ngày 5/5, đại diện của HBO Max cho biết chương trình mới dự kiến phát sóng mùa hè năm nay. "Selena dẫn 10 tập của series, làm các món ăn tại nhà trong thời kỳ tránh dịch. Mỗi tập sẽ có một đầu bếp nổi tiếng xuất hiện và chia sẻ nhiều bí quyết nấu ăn thú vị", đại diện nhà sản xuất cho biết trên Fox News.

Selena Gomez tự nấu ăn khi ở nhà tránh dịch. Ảnh: Instagram.

Selena Gomez háo hức với chương trình mới: "Trong hàng trăm bài phỏng vấn, tôi thường trả lời sẽ làm đầu bếp nếu không theo ngành giải trí. Tôi không học nấu ăn chuyên nghiệp. Trong thời gian ở nhà, tôi thấy thích thú với việc bếp núc và thử nghiệm các món ăn".

Nữ ca sĩ hiện tránh dịch tại nhà riêng ở Texas cùng gia đình. Cô chuyển khỏi Los Angeles từ năm 2018, sau khi chia tay Justin Bieber. Thời gian qua, cô tập trung tìm ý tưởng viết nhạc. Selena cũng thường xuyên đăng hình tập nấu ăn trên trang cá nhân.

Selena Gomez tại phòng thu ở nhà riêng. Ảnh: Instagram.

Selena Gomez sinh năm 1992 ở Texas, Mỹ. Cô bắt đầu được biết đến với loạt vai diễn trong các phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Tháng 1, cô tái xuất làng nhạc với Rare - album mới nhất từ sau Revival (2015). Single đầu tiên - Lose You To Love Me - phát hành tháng 10/2019, mang lại thứ hạng No.1 Billboard đầu tiên cho Selena.

Đạt Phan (theo Fox News)