Selena Gomez: Chồng sắp cưới thích tôi cùng vào bếp

Ca sĩ Selena Gomez nói chồng sắp cưới - nhà sản xuất Benny Blanco - thích những lúc cô ngắm anh nấu ăn, khen tài nấu nướng của bạn trai.

Trên podcast Good Hang with Amy Poehler ngày 9/9, Selena Gomez cho biết Benny Blanco là người yêu ẩm thực. Dù Benny chưa từng thừa nhận, Selena cho rằng anh thích có bạn gái ở bên khi nấu ăn, kể cô nghe bản thân đang làm gì. Với ca sĩ, đó là hành động "dễ thương nhất trên đời".

Theo Selena, cô cũng thích nấu nướng giống bạn trai, từng trổ tài trong show Selena + Chef nhưng không giỏi. Cô thường cảm thấy áp lực khi đứng bếp cùng Benny. Nghệ sĩ kể có một lần người yêu tỏ ra khó chịu khi thấy cô làm bữa tối cho bạn bè. "Lúc đó, anh ấy phản ứng kiểu: 'Vì sao em không nấu cho anh'. Bởi so với khả năng của anh, món của tôi chỉ là 'đồ đông lạnh rồi rưới nước xốt lên thôi'", cô nói đùa.

Ca sĩ và Benny Blanco trong bộ ảnh thực hiện năm 2024. Ảnh: Instagram Selena Gomez

Về Benny Blanco, trước đây anh nhiều lần nói về thói quen ăn uống, nấu ăn của bạn gái trong các cuộc phỏng vấn. Trên podcast TalkShopLive tháng 3/2024, anh cho biết cả hai thường xuyên vào bếp cùng nhau, khen tài năng của cô. "Cô ấy không chỉ thể hiện tốt trên màn ảnh mà còn là đầu bếp tuyệt vời ngoài đời. Chúng tôi có nhiều niềm vui khi ở trong bếp", anh nói thêm.

Ngoài ra, Benny tiết lộ giọng ca Good for You là "fan cuồng" của bít tết hoặc các món ăn kèm loại thịt này. Selena cũng thích ăn súp nên anh từng nấu rồi mang đến trường quay cho cô. Trò chuyện với Elle tháng 5, nhà sản xuất cho biết thường chuẩn bị sẵn những món người yêu thích và để vào tủ lạnh. Khi Selena đói, cô có thể hâm nóng rồi thưởng thức.

Selena Gomez và Benny Blanco trong video "Scared of Loving You" Selena Gomez và Benny Blanco hát trích đoạn ca khúc "Scared of Loving You" thuộc album "I Said I Love You First". Video: Instagram Selena Gomez

Selena Gomez và Benny Blanco hẹn hò từ tháng 6/2023, công khai chuyện tình cảm vào tháng 12 cùng năm. Cuối năm 2024, Selena thông báo đính hôn bằng ảnh khoe nhẫn cầu hôn trên Instagram. Hôm 28/8, người đẹp đăng loạt hình cùng bạn bè tổ chức tiệc độc thân trên du thuyền ở Mexico vài ngày trước đó. Cùng lúc, chồng sắp cưới của cô có một bữa tiệc tương tự tại Las Vegas (Mỹ).

Cặp sao chưa tiết lộ chi tiết về lễ cưới, nhưng theo TMZ, hôn lễ dự kiến diễn ra tại Montecito, Santa Barbara (California) cuối tháng 9. Cả hai được cho cố gắng giữ kín thông tin về ngày vui, chỉ có khách mời biết chính xác thời gian và địa điểm tổ chức.

Paris Hilton là một trong những cái tên xác nhận tham dự đám cưới. Tại lễ trao giải VMAs ngày 7/9, Nicky - em gái của Paris - vô tình tiết lộ với Access Hollywood rằng biết chị nhận lời mời vì thấy Paris chú thích sự kiện vào lịch trình.

Selena Gomez, 33 tuổi, được biết đến với loạt vai diễn trong phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Cô tham gia các bộ phim truyền hình như Wizards of Waverly Place, Barney & Friends. Các album của cô thường xuyên đứng vị trí cao trong bảng xếp hạng Billboard. Một số bản hit của Selena gồm Lose You to Love Me, Hands to Myself, Good for You. Ngoài âm nhạc, Gomez làm chủ hãng mỹ phẩm Rare Beauty được định giá hai tỷ USD và công ty chăm sóc sức khỏe tinh thần Wondermind.

Benny Blanco, 37 tuổi, là nhà sản xuất âm nhạc, từng hợp tác với nhiều sao như Halsey, Khalid, The Weeknd, Justin Bieber. Tháng 4/2024, anh phát hành sách nấu ăn Open Wide: A Cookbook for Friends. Trước khi yêu Selena, Benny giữ kín chuyện tình cảm, từng hẹn hò với người mẫu tên Elsie Hewitt trong nhiều năm.

Phương Thảo (theo People)