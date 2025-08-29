Selena Gomez tổ chức tiệc độc thân

Ca sĩ Selena Gomez đăng loạt ảnh tiệc chia tay thời độc thân, diện váy trắng và khăn voan cô dâu.

Theo E! News ngày 29/8, giọng ca It Ain't Me kỷ niệm lễ cưới sắp tới với nhà sản xuất Benny Blanco (tên thật Benjamin Levin) bằng bữa tiệc độc thân tại Cabo San Lucas, Mexico. Tham gia cùng cô là nhóm bạn thân Racquelle Stevens, Ashley Cook, Courtney Lopez, Connar Franklin Carpenter và chị họ Priscilla DeLeon.

Hình ảnh Selena diện váy ngọc trai, đội khăn voan nhận hơn năm triệu lượt thích trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram Selena Gomez

Trên Instagram cá nhân, Selena đăng tải loạt ảnh và video ghi lại kỳ nghỉ. Cô diện nhiều trang phục trắng mang phong cách cô dâu: váy ngắn đính hoa, bikini trắng kết hợp áo choàng, váy ngọc trai cùng mạng che mặt in chữ "bride to be" (cô dâu tương lai).

Cả nhóm ăn tối, đi dạo dọc bãi biển, xem phim Wedding Crashers, tổ chức ăn uống và khiêu vũ trên du thuyền. Không gian căn hộ của các cô gái trang trí bóng bay. Trên giường, hai chiếc gối nhỏ in chữ "S - B" viết tắt tên của Selena và vị hôn phu Benny Blanco.

Người hâm mộ gọi Selena là "cô dâu xinh đẹp nhất", đồng thời gửi lời chúc hạnh phúc đến cặp sao. Trên mạng xã hội X, một người dùng viết: "Cô ấy đang ở giai đoạn viên mãn cả sự nghiệp lẫn tình cảm, háo hức chờ ngày chứng kiến Selena bước vào lễ đường".

Ca sĩ hiện chưa tiết lộ chi tiết về lễ cưới, song theo Dailymail, hôn lễ dự kiến diễn ra vào tháng 9 ở Montecito, California (Mỹ). Nguồn tin cho biết sự kiện kéo dài hai ngày cuối tuần, khách mời được dặn mang theo hành lý để lưu trú qua đêm.

Chồng cô - nhạc sĩ Benny Blanco - cũng tổ chức buổi tiệc độc thân tại Las Vegas (Mỹ) vào cuối tuần này. Anh và bạn bè thưởng thức nhiều bữa ăn, thư giãn ở spa.

Selena Gomez và Benny Blanco trong video "Scared of Loving You" Selena Gomez và Benny Blanco trong MV "Scared of Loving You". Video: YouTube Selena Gomez

Selena Gomez, 33 tuổi, được biết đến với loạt vai diễn trong phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Cô tham gia các bộ phim truyền hình như Wizards of Waverly Place, Barney & Friends. Các album của cô thường xuyên đứng vị trí cao trong bảng xếp hạng Billboard. Một số bản hit của Selena gồm Lose You to Love Me, Hands to Myself, Good for You.

Ngoài âm nhạc, Gomez làm chủ hãng mỹ phẩm Rare Beauty được định giá hai tỷ USD và công ty chăm sóc sức khỏe tinh thần Wondermind. Cô hiện là tỷ phú với tài sản ròng trị giá khoảng 1,3 tỷ USD, theo Bloomberg. Hồi tháng 12/2024, cô thông báo đính hôn với Benny Blanco. Hôm 21/3, cả hai phát hành album I Said I Love You First.

Cát Tiên (theo E! News)