'See Tình' của Hoàng Thùy Linh vắng mặt ở giải Cống Hiến

TP HCMNhạc phẩm "See Tình" của Hoàng Thùy Linh gây chú ý trong và ngoài nước nhưng vắng mặt ở các hạng mục giải Cống Hiến 2023.

Ban tổ chức công bố top 5 các hạng mục đề cử, chiều 16/2. Ông Hữu Trịnh, phó trưởng ban tổ chức, cho biết hội đồng bình chọn đánh giá cao Gieo quẻ (Khắc Hưng sáng tác) - nhạc phẩm cũng do Hoàng Thùy Linh thể hiện. "Chất nhạc dân gian, cách triển khai của Gieo quẻ khúc chiết, chặt chẽ hơn See Tình", ông nói.

BTC giải thích 'See tình' của Hoàng Thùy Linh vắng mặt ở Cống Hiến Nhà báo Hữu Trịnh - đại diện ban tổ chức - giải thích lý do "See Tình" của Hoàng Thùy Linh vắng mặt ở Cống Hiến 2023. Video: Tân Cao See Tình là đĩa đơn nằm trong album thứ tư của Hoàng Thùy Linh - LINK - do DTAP sáng tác, ra mắt tháng 2/2022. Bài hát có giai điệu dance-pop chủ đạo, kết hợp đoạn điệp khúc mang âm hưởng ngũ cung. Ca khúc lấy cảm hứng từ văn hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hoàng Thùy Linh cho biết khi sản xuất ca khúc, cô nhớ đến cảm giác mới biết yêu năm 16 tuổi. Tên bài hát được đặt theo hướng chơi chữ, người nghe có thể hiểu "See Tình" là "si tình" hay "nhìn thấy tình yêu" đều được. Các nghệ sĩ Trung Quốc nhảy trên nền nhạc "See Tình" Các nghệ sĩ Trung Quốc nhảy trên nền nhạc "See Tình" trong show "Xin chào thứ 7", phát sóng tháng 11/2022. Video: Hunan TV Bài hát nhận được sự ủng hộ lớn, được nhiều nghệ sĩ quốc tế như Lee Seung Hoon, Sunwoo, BLANK2Y (Hàn Quốc), Chúc Tự Đan, Angelababy, Vương Diệu Khánh (Trung Quốc), Thái Y Lâm (Đài Loan)... hưởng ứng.

Hoàng Thùy Linh - trích MV "See tình" Trích đoạn MV "See Tình" của Hoàng Thùy Linh, ca khúc hiện có 39 triệu lượt xem trên YouTube. Video: YouTube Hoang Thuy Linh

Trong danh sách đề cử, ca sĩ Hoàng Thùy Linh áp đảo ở các hạng mục khác nhờ Gieo quẻ (MV của năm, Bài hát của năm), Link cho Album của năm. Cô còn cạnh tranh ở giải Ca sĩ của năm cùng Mỹ Tâm, Tóc Tiên, Min, Phùng Khánh Linh.

MV "Gieo quẻ" (Khắc Hưng) - Hoàng Thùy Linh MV "Gieo quẻ" của Hoàng Thùy Linh. Video: YouTube Hoàng Thùy Linh

Các hạng mục là sự cạnh tranh của nhiều sản phẩm, cá nhân nổi bật năm 2022. Hạng mục MV của năm gồm: 906090 (Tóc Tiên), Có không giữ mất đừng tìm (Trúc Nhân), Gieo quẻ (Hoàng Thùy Linh), Một bước vô tình (Hà Trần), Waiting for you (MONO).

Với Bài hát của năm là các nhạc phẩm Bên trên tầng lầu (Tăng Duy Tân), Đến giờ cơm (Ái Phương), Gieo quẻ (Hoàng Thùy Linh), Hai mươi hai (Amee), Hẹn ước từ hư vô (Mỹ Tâm).

Nam ca sĩ của năm là cuộc cạnh tranh của Tùng Dương, Đinh Mạnh Ninh, Noo Phước Thịnh, Trúc Nhân. Hạng mục nghệ sĩ mới xuất hiện các gương mặt trẻ gồm Mỹ Anh, Wren Evans, Madihu, MONO, Tăng Duy Tân.

Giải Album của năm là cuộc so kè của các dự án Cong (Tóc Tiên), Link (Hoàng Thùy Linh), Make It Together (Đinh Mạnh Ninh), Một vạn năm (Vũ), Citopia (Phùng Khánh Linh).

Nhạc sĩ Khắc Hưng, Phùng Khánh Linh, Đinh Mạnh Ninh, Nguyễn Hải Phong, Vũ sẽ tranh giải Nhạc sĩ của năm. Trong khi đó, DTAP, Khắc Hưng, Touliver, Huy Tuấn, Nguyễn Hữu Vượng góp mặt tại hạng mục Nhà sản xuất của năm.

Ái Phương phát biểu cảm xúc khi được đề cử tại Cống Hiến Ái Phương nói về đề cử "Ca sĩ của năm". Video: Tân Cao Ca sĩ Ái Phương nói vui khi được đề cử ở hạng mục Ca sĩ của năm cho Đến giờ cơm. Cô nói sự ghi nhận của ban tổ chức, hội đồng bình chọn là động lực để phấn đấu cho sự nghiệp. Kết quả chín hạng mục thuộc lĩnh vực âm nhạc được đưa ra sau vòng bầu chọn từ ngày 4/1 đến 6/2. Người đứng đầu sẽ được đặc cách vào top 5 đề cử. Bốn suất còn lại chọn căn cứ vào kết quả tổng hợp từ số điểm của khán giả (50%) và Hội đồng cố vấn (50%). Ở vòng hai (từ ngày 16/2 đến cuối tháng 3), khán giả và nhà báo tiếp tục bình chọn với tỷ lệ phiếu bầu 50/50 để tìm ra người đoạt giải. Ông Lê Xuân Thành - trưởng ban tổ chức - cho biết ở lần thứ 16, sự kiện ứng dụng công nghệ blockchain để phát hành các NFT, từ đó tôn vinh giá trị sáng tạo, giúp người hâm mộ sưu tầm các tiết mục trình diễn. Giải Cống Hiến do báo Thể thao và Văn hóa tổ chức, ra đời năm 2004. Sự kiện nhằm tôn vinh các khám phá, sáng tạo đóng góp vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc. Giải do hơn 100 nhà báo theo dõi mảng văn hóa nghệ thuật của các cơ quan báo đài toàn quốc bình chọn. Năm nay, giải lần đầu mở rộng sang lĩnh vực thể thao, nhằm vinh danh các cá nhân, tập thể có đóng góp cho làng thể thao trong nước.

