Sedan hạng C - Mazda3 tách tốp

Doanh số vượt trội các đối thủ trong tháng 4 càng giúp Mazda3 củng cố vị trí dẫn đầu sau 4 tháng đầu năm.

Sang tháng 4, thị trường sedan hạng C không có nhiều biến động, ngoại trừ việc doanh số giảm. Cụ thể, có 3.671 xe được giao đến khách hàng, giảm khoảng 17% so với tháng trước.

Mazda3 vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 403 xe giao đến khách hàng, giảm nhẹ 4%. Xếp vị trí thứ hai là Kia K3, 216 xe, giảm mạnh 38%. Tiếp theo là Hyundai Elantra, 173 xe, giảm 28%.

Hai mẫu xe nhập khẩu còn lại trong phân khúc là Toyota Altis, bán ra 136 xe, giảm 25%. Honda Civic là mẫu xe duy nhất có tăng doanh số trong tháng 4, là 131 xe, tăng 22%. Tuy nhiên, Civic vẫn là mẫu xe bán kém nhất trong phân khúc.

Sau 4 tháng đầu 2023, Mazda3 bán hơn 1.600 xe, tạp khoảng cách hơn 600 xe so với K3, sản phẩm cùng do Thaco phân phối. Cuộc chiến ở phân khúc này chủ yếu là sự cạnh tranh của hai mẫu xe Hàn K3 và Elantra. Hai cái tên Nhật là Altis và Civic an phận, khó có cơ hội tạo đột biến.

Mazda3 tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Mazda3 trong tháng 4 được ưu đãi lên đến 20-70 triệu đồng tiền mặt, K3 ưu đãi 50-80 triệu đồng, Elantra giảm 50-60 triệu đồng, Altis giảm 50 triệu đồng, Civic giảm 20-30 triệu đồng. Tuy tất cả mẫu xe đều có ưu đãi, các biến động khó lường trước của kinh tế vĩ mô, lãi suất cho vay tăng cao... đã khiến thị trường xe nói chung tại Việt Nam trầm lắm trong thời gian dài. Ngoài ra, sedan hạng C/D là phân khúc ít có sự lựa chọn cho khách hàng.

Trong phân khúc còn có mẫu MG5 nhưng hãng không công bố số liệu bán hàng.

Tân Phan