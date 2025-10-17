Sedan cỡ C tháng 9: cả phân khúc bán chưa tới 500 xe

Trong tháng 9, cả phân khúc sedan cỡ C bán 478 xe, trong đó Mazda3 chiếm gần một nửa với 246 xe, mức cao nhất từ đầu năm.

Tháng 9, tổng doanh số sedan cỡ C tại thị trường Việt Nam đạt 478 xe, tăng 14,4% so với tháng 8 (418 xe). Tuy có cải thiện so với tháng trước, mức doanh số dưới 500 xe/tháng vẫn cho thấy phân khúc đang ở quy mô rất nhỏ, chỉ bằng khoảng một nửa cùng kỳ 2024, thời điểm đạt hơn 900-1.000 xe mỗi tháng.

Mazda3 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc với 246 xe trong tháng 9, tăng 24,9% so với tháng 8 (197 xe), nâng tổng lũy kế năm lên 1.929 xe. Đây cũng là mức bán trong tháng cao nhất của phân khúc kể từ đầu năm. Mẫu xe Nhật hiện chiếm gần một nửa doanh số toàn phân khúc, duy trì vị thế dẫn đầu nhờ thiết kế phù hợp cho nhiều tệp khách hàng, giá ổn định và chính sách ưu đãi đều đặn.

Kia K3 đứng thứ hai với 100 xe, giảm nhẹ so với tháng 8 (104 xe), đạt lũy kế 1.228 xe sau 9 tháng. Như vậy, bộ đôi Mazda3 và K3 chiếm khoảng 73% thị phần sedan cỡ C, cho thấy sự thống trị rõ rệt của hai mẫu xe này, trong khi các đối thủ còn lại chỉ nắm giữ phần nhỏ thị phần còn lại.

Ở nhóm sau, Honda Civic tăng nhẹ lên 71 xe so với 55 xe tháng 8. Hyundai Elantra bán 44 xe, hầu như đi ngang so với tháng trước, trong khi Toyota Corolla Altis chỉ đạt 17 xe, tiếp tục là mẫu có doanh số thấp nhất phân khúc.

Mazda3 phiên bản hatchback. Ảnh: Lương Dũng

Tính đến hết tháng 9, toàn thị trường sedan cỡ C tiêu thụ 4.328 xe, bằng khoảng một nửa so với cùng kỳ 2024. So với các phân khúc SUV đô thị hay sedan cỡ B, sedan cỡ C hiện giảm mạnh cả về sức mua lẫn độ quan tâm. Trong năm 2025, lượng tiêu thụ trung bình chỉ quanh 400-500 xe mỗi tháng, thấp nhất trong ba năm gần đây.

Các chuyên gia bán hàng nhận định nếu không có bản nâng cấp đáng kể hoặc chính sách kích cầu mạnh vào quý IV, sedan cỡ C nhiều khả năng sẽ kết thúc năm 2025 ở mức thấp nhất kể từ 2022, nhường chỗ cho sự lên ngôi của các dòng SUV đô thị và xe điện phổ thông.

Hồ Tân