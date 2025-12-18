Sedan cỡ C tháng 11: Mazda3 bứt tốc, phân khúc khởi sắc cuối năm

Tháng 11, sedan cỡ C đạt 649 xe, tăng mạnh so với tháng trước, Mazda3 dẫn đầu doanh số, góp phần tạo đà hồi phục cuối năm rõ rệt hơn.

Thị trường sedan cỡ C trong tháng 11 ghi nhận tín hiệu tích cực khi tổng doanh số đạt 649 xe, tăng 21,2% so với tháng 10 (547 xe). Đây là tháng có lượng xe bán ra cao nhất của phân khúc kể từ đầu năm, cho thấy nhu cầu mua sắm cuối năm bắt đầu sôi động trở lại.

Mazda3 tiếp tục giữ ngôi đầu khi bán ra 325 xe, tăng 33 xe so với tháng 10, và cũng là kỷ lục mới của toàn phân khúc trong 2025. Đà tăng này giúp Mazda3 không chỉ củng cố vị trí dẫn đầu mà còn nới rộng khoảng cách trong bảng xếp hạng lũy kế. Sau 11 tháng, mẫu sedan Nhật đạt 2.546 xe, chiếm gần 46% tổng doanh số toàn phân khúc.

Trong khi đó, Kia K3 cũng phục hồi mạnh sau nhiều tháng ảm đạm, đạt 165 xe, tăng mạnh so với mức 96 xe của tháng 10. Lũy kế từ đầu năm, Kia K3 đạt 1.489 xe, đứng thứ hai trong phân khúc.

Honda Civic xếp thứ ba với 77 xe, nhỉnh hơn tháng trước nhưng vẫn ở mức thấp so với giai đoạn cao điểm cùng kỳ năm trước. Giá bán cao nhất phân khúc cùng chiến lược sản phẩm thiên về hình ảnh thể thao khiến Civic khó tiếp cận nhóm khách hàng phổ thông, dù được đánh giá cao về khả năng vận hành.

Hai mẫu xe còn lại là Hyundai Elantra và Toyota Corolla Altis duy trì doanh số khiêm tốn. Elantra đạt 52 xe, trong khi Altis bán ra 30 xe trong tháng 11. Lũy kế 11 tháng, Elantra đạt 591 xe, còn Altis đạt 257 xe.

Mazda3 tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Tính chung 11 tháng năm 2025, sedan cỡ C đạt 5.560 xe, mức doanh số thấp nếu so với các phân khúc SUV đô thị và crossover cỡ nhỏ. Dù vậy, sự hồi phục trong tháng 11 cho thấy nhóm khách hàng truyền thống của sedan vẫn hiện diện.

Trong tháng cuối năm, doanh số sedan cỡ C được kỳ vọng tiếp tục cải thiện nhờ nhu cầu mua xe phục vụ Tết và các chương trình kích cầu từ hãng cũng như đại lý. Tuy nhiên, phân khúc này rất khó để tạo đột phá, vì vẫn cần thêm các bản nâng cấp sản phẩm hoặc chính sách giá cạnh tranh hơn trước áp lực ngày càng lớn từ xe gầm cao và xe điện.

Hồ Tân