Sedan cỡ C tháng 1: Kia K3 ngược chiều doanh số

Khi cả phân khúc giảm doanh số 9% trong tháng đầu 2025 so với tháng 12/2024, Kia K3 lại tăng tới 86%.

Trong tháng đầu 2025, tổng số sedan cỡ C giao đến khách Việt là 534 xe, giảm 9% so với tháng trước đó. Tuy vậy, mức giảm 9% là con số thấp nếu so mức tụt trung bình 47% của thị trường Việt đầu năm.

Mazda3 và Kia K3 dẫn đầu bảng xếp hạng, cũng là những mẫu xe duy nhất có doanh số tăng trưởng trong tháng. K3 bán ra 205 xe, tăng mạnh 86% so với tháng 12/2024. Mazda3 bán ra 219 xe, hơn tháng trước 2 xe.

Hai mẫu xe do Thaco phân phối là những cái tên hiếm hoi có doanh số tăng vào tháng 1. Cả hai chiếm phần lớn thị phần xe cỡ C, vì mức giá dễ tiếp cận, nhiều tùy chọn và được hưởng ưu đãi trước bạ trong những năm qua.

Các mẫu xe xếp dưới có sự biến động mạnh về doanh số. Biên độ giảm mạnh nhất là Toyota Corolla Altis, giảm 81%, trong khi đó Hyundai Elantra giảm 64%, thấp nhất Honda Civic giảm 36%.

Thị trường trầm lắng vào tháng Tết là xu hướng chung. Thêm vào đó, sau dịp sôi động vào những tháng cuối 2024, khi xe lắp ráp trong nước được giảm lệ phí trước bạ, thị trường tháng đầu 2025 lắng lại vì nhu cầu mua xe không còn cao, người dân thắt chi tiêu cho các món hàng giá trị cao vào mỗi dịp Tết. Ở phân khúc sedan cỡ C, tháng Tết 2025 nhiều hơn con số 493 xe ở tháng Tết 2024 (tháng 2).

Kia K3 tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Thaco

Phân khúc sedan cỡ C tại Việt Nam dần ít khách trong những năm qua. Chỉ có 5 cái tên quen thuộc ở phân khúc này trong 5 năm trở lại đây. Mặc dù có trải qua nhiều lần nâng cấp, kiểu dáng, tạo hình của đa số những mẫu xe cỡ C vẫn theo hướng an toàn, ít thay đổi hoặc phá cách như những mẫu xe ở phân khúc bán chạy khác.

Hồ Tân