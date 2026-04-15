Sedan cỡ C phục hồi doanh số, Mazda3 áp đảo thị phần

Doanh số tăng trở lại trong tháng 3, Mazda3 dẫn đầu và chiếm tỷ trọng lớn, dù kết quả quý I vẫn giảm so với cùng kỳ hai năm trước.

Phân khúc sedan cỡ C tại Việt Nam cải thiện doanh số trong tháng 3 sau khi giảm mạnh vào tháng trước. Tuy nhiên, kết quả lũy kế quý I vẫn thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ hai năm gần đây, phản ánh xu hướng thu hẹp của dòng xe sedan truyền thống trước sự cạnh tranh ngày càng gia tăng trên thị trường.

Cụ thể, tổng doanh số xe cỡ C trong tháng 3 đạt 494 xe, tăng mạnh so với mức 270 xe của tháng 2 nhưng vẫn thấp hơn 557 xe của tháng 1. Diễn biến này cho thấy nhu cầu thị trường đã phục hồi sau giai đoạn thấp điểm đầu năm, dù mức tăng chưa đủ để tạo đột phá.

Mazda3 tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu phân khúc với 305 xe bán ra trong tháng 3. Lũy kế quý I, mẫu xe của Mazda đạt 914 xe, chiếm gần 70% thị phần. Kết quả này giúp Mazda3 duy trì vai trò trụ cột của phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam.

Đứng thứ hai là Honda Civic với doanh số 148 xe trong tháng 3, nâng tổng lượng xe bán ra trong quý I lên 268 xe. Sau khi giảm xuống 32 xe trong tháng 2, mẫu xe này đã phục hồi đáng kể, cho thấy tín hiệu tích cực. Hyundai Elantra đạt 36 xe trong tháng 3 và 124 xe trong quý I, trong khi Toyota Corolla Altis ghi nhận doanh số khiêm tốn 5 xe trong tháng 3 và 15 xe sau ba tháng đầu năm. Kia K3 không còn công bố số liệu bán hàng từ đầu năm 2026.

Tính chung quý I, toàn phân khúc đạt 1.321 xe. So với mức 1.614 xe của quý I/2025, doanh số giảm 18,2%. Nếu so với quý I/2024 với 2.302 xe, mức giảm lên tới 42,6%, cho thấy đà suy giảm kéo dài trong ba năm gần đây. Doanh số của mẫu Kia K3 vẫn được tính từ 2025 trở về trước.

Mazda3 tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Sự đi xuống của sedan cỡ C phản ánh những thay đổi trong thị hiếu tiêu dùng. Người mua ngày càng ưu tiên các dòng xe gầm cao như SUV và CUV nhờ thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và khả năng vận hành linh hoạt. Bên cạnh đó, các mẫu sedan hạng B với giá bán dễ tiếp cận hơn cũng tạo ra áp lực cạnh tranh đáng kể đối với phân khúc này. Diễn biến thị trường cũng cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các sản phẩm, khi doanh số tập trung chủ yếu vào Mazda3, trong khi các mẫu xe còn lại ghi nhận mức tiêu thụ khiêm tốn.

Dù doanh số tháng 3 cho thấy dấu hiệu phục hồi, kết quả quý I vẫn thể hiện xu hướng suy giảm. Nếu không có những cải tiến về sản phẩm và chiến lược kinh doanh, sedan cỡ C có thể tiếp tục mất dần sức hút trong thời gian tới.

Phạm Hải