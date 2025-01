Sedan cỡ C mất hơn nửa lượng khách tại Việt Nam sau 2 năm

Lượng bán sedan cỡ C trong 2024 là hơn 12.000 xe, giảm mạnh 60% so với mức gần 30.000 xe vào 2022, không có mẫu xe mới được giới thiệu.

Doanh số tổng của phân khúc sedan cỡ C tại thị trường Việt Nam trong 2024 là 12.021 xe, thấp hơn 22% so với con số 15.449 xe vào năm trước, và thấp hơn 60% nếu so với mức 29.918 xe vào 2022.

Thị trường sedan cỡ C nhạt nhòa trong 3 năm qua, khi lượng bán ngày càng đi xuống, số lượng mẫu xe không thay đổi, và thứ hạng các xe trong phân khúc hầu như không có sự biến chuyển. Cùng tầm tiền của các mẫu xe này, khách hàng đã chuyển dịch sang phân khúc crossover cỡ B hoặc B+/C-.

Dẫn đầu phân khúc trong năm qua vẫn là cặp đôi xe Nhật - Hàn do Thaco lắp ráp, phân phối, là Mazda3 và Kia K3. Trong đó, Mazda3 bán được 4.958 xe, giảm 26% so với năm trước, còn K3 là 3.603 xe, tăng hơn 12% so với năm trước, là xe duy nhất trong phân khúc có doanh số tăng theo năm. Bộ đôi này chiếm khoảng 70% thị phần sedan cỡ C trong năm qua, tăng so với mức 64% trước đó.

30% thị phần còn lại được chia sẻ cho các mẫu xe ở nhóm dưới. Hyundai Elantra chiếm hơn 15% thị phần với 1.845 xe giao đến khách hàng trong 2024, giảm mạnh gần 36% so với mức 2.874 xe vào năm trước.

Honda Civic chiếm hơn 9% thị phần với doanh số 1.129 xe, giảm nhẹ so với mức 1.222 xe, điều này đã giúp Civic không còn xếp cuối bảng như năm trước. Thay vào đó, Toyota Corolla Altis bị đẩy xuống cuối bảng với chỉ 486 xe giao đến khách hàng, mức giảm 66% từ con số 1.430 xe trong năm trước, là xe có biên độ giảm lớn nhất qua từng năm trong bảng xếp hạng.

Chỉ duy nhất Civic được cập nhật thêm phiên bản mới trong năm qua. Phiên bản Civic hybrid có tên e:HEV RS ra mắt vào cuối tháng 10, lắp động cơ xăng 2.0 kết hợp một môtơ, cho tổng công suất 200 mã lực, giá 999 triệu đồng cao nhất phân khúc sedan cỡ C. Civic e:HEV RS là mẫu xe thứ hai có cấu hình động cơ hybrid sau Toyota Corolla Altis. Civic nổi bật với chất lái và tạo hình thể thao, còn Corolla Altis thiên về hướng "ăn chắc mặc bền" thường thấy của các dòng Toyota.

Kia K3 và Mazda3 - hai mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan cỡ C. Ảnh: Thaco - Lương Dũng

Tuy không có biến thể hybrid, và cũng không được cập nhật thêm phiên bản mới, các mẫu xe dẫn đầu phân khúc cỡ C như Mazda3, K3 và Elantra vẫn bán chạy hơn các xe nhập khẩu trong 2024. Các yếu tố như mức giá dễ tiếp cận, bền dáng, chi phí sử dụng/bảo trì thấp, và được áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ của Chính phủ đã giúp những mẫu xe này thu hút phần lớn khách hàng trong những năm qua.

Hồ Tân