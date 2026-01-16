Sedan cỡ C lao dốc, doanh số co lại bằng xe cỡ A

Doanh số sedan cỡ C trong 2025 ở mức xấp xỉ sedan cỡ A, khoảng hơn 6.000 xe, phản ánh sự suy yếu rõ rệt của phân khúc này.

Năm 2025 đánh dấu một bước lùi mạnh của phân khúc sedan cỡ C tại Việt Nam. Tổng doanh số toàn thị trường đạt 6.368 xe, giảm gần một nửa so với mức 12.021 xe của năm 2024.

Không chỉ giảm về quy mô, nhịp bán của phân khúc cũng chậm lại rõ rệt. Trong năm 2024, nhiều tháng thị trường duy trì trên 1.000 xe, thậm chí cuối năm thường xuyên vượt 1.300 xe. Sang 2025, không tháng nào doanh số vượt mốc 1.000 xe, giai đoạn giữa năm nhiều lần rơi xuống dưới 500 xe. Điều này cho thấy nhu cầu với sedan hạng C đang suy yếu nhanh, trong bối cảnh người mua tiếp tục chuyển dịch sang các dòng xe gầm cao hoặc xe điện.

Mazda3 vẫn giữ vai trò trụ cột của phân khúc, dù doanh số suy giảm theo mặt bằng chung. Năm 2025, mẫu xe này bán được 2.969 xe, thấp hơn đáng kể so với mức gần 5.000 xe của năm trước. Tuy nhiên, diễn biến trong năm cho thấy Mazda3 có phong độ khá ổn định và đặc biệt bứt lên mạnh ở giai đoạn cuối. Từ tháng 9-12, doanh số liên tục tăng, đạt đỉnh 423 xe trong tháng cuối năm, giúp Mazda3 chiếm hơn một nửa thị phần phân khúc vào dịp cao điểm mua sắm. Trong bối cảnh thị trường co hẹp, Mazda3 vẫn là cái tên giữ được sức hút rõ rệt nhất, khi thị phần của Mazda3 tăng từ mức 41,2% lên 46,6% sau một năm.

Kia K3 trải qua một năm sa sút rõ ràng. Doanh số cả năm đạt 1.682 xe, chỉ bằng chưa đến một nửa so với năm 2024. Diễn biến theo tháng cho thấy K3 không còn duy trì được nhịp bán cao như trước, đặc biệt là ở giai đoạn cuối năm. Nếu như năm 2024, K3 từng nhiều lần vượt 400-500 xe mỗi tháng vào cao điểm, thì sang 2025 doanh số không còn tạo được cú bứt phá tương tự, khi tháng cao nhất chỉ đạt 205 xe, còn các tháng cuối năm dao động quanh 100-200 xe.

Ở nhóm dưới, Honda Civic là mẫu xe có mức suy giảm thấp hơn mặt bằng chung của phân khúc. Doanh số năm 2025 đạt 767 xe, giảm khoảng 32% so với mức 1.129 xe của năm 2024. Nhờ đó, thị phần của Civic lại tăng từ 9,4% lên 12%. Diễn biến theo tháng cho thấy Civic có xu hướng cải thiện về cuối năm. Dù quy mô không lớn, Civic vẫn duy trì được nhóm khách hàng ổn định.

Trái lại, doanh số của Hyundai Elantra trong năm qua trầm lắng, đạt 665 xe, giảm mạnh so với mức 1.845 xe của năm 2024, tương đương mức sụt 64% cao nhất trong nhóm sedan cỡ C. Trong suốt năm 2025, Elantra hiếm khi vượt mốc 70 xe mỗi tháng, với phần lớn thời gian dao động trong khoảng 40-60 xe. So với năm 2024, Elantra từng có nhiều tháng trên 200 xe. Diễn biến này cho thấy mẫu sedan Hàn Quốc đang mất dần sức hút, khi trong 2025 mẫu xe Hàn này đã tụt một hạng doanh số so với năm trước.

Toyota Corolla Altis tiếp tục là mẫu xe có doanh số thấp nhất trong nhóm sedan cỡ C. Năm 2025, Corolla Altis bán được 285 xe, tương đương mức giảm hơn 41% so với năm trước. Doanh số mỗi tháng phần lớn chỉ dao động quanh 20-30 xe, hiếm khi vượt mốc 50 xe.

Mazda3 - mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan cỡ C. Ảnh: Lương Dũng

Chỉ một năm trước, phân khúc sedan cỡ C bán ra nhiều xe hơn đáng kể so với sedan cỡ A, nhưng sang 2025, hai phân khúc đã gần như ngang nhau về quy mô. Sự thay đổi đó cho thấy vị thế của sedan hạng C đang suy yếu rõ rệt, khi người mua ngày càng ưu tiên các dòng xe gầm cao, đa dụng hơn.

Hồ Tân