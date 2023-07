Sedan cỡ C dần hết sức hút với khách Việt

Doanh số phân khúc sedan cỡ C 6 tháng đầu năm giảm 59,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng doanh số 6 tháng đầu của thị trường sedan cỡ C tại Việt Nam là 6.787 xe, tức một tháng chỉ có hơn 1.100 xe giao đến khách hàng. Năm 2022, con số này là 16.749. Như vậy, doanh số sedan C đã giảm 59,4%, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn thị trường là 31%.

Trong năm nay, các mẫu xe cỡ C do Thaco lắp ráp và phân phối, là Mazda3, Kia K3 vẫn bán chạy nhất phân khúc. Doanh số cộng gộp của hai mẫu xe này trong nửa đầu 2023 là 3.983 xe, chiếm gần 60% thị phần. Tuy nhiên con số này vẫn kém hơn so với năm trước, khi Thaco đã thống trị sân chơi sedan cỡ C với thị phần đạt gần 75%.

Đáng chú ý, trong năm trước, K3 (7.439 xe) là mẫu xe bán chạy nhất trong 6 tháng đầu, xếp hạng 2 là Mazda3 (5.049 xe), đến năm nay thứ hạng đã đảo ngược, Mazda3 (2.588 xe) bán chạy nhất, và K3 (1.395 xe) xếp thứ 2. Kể từ đầu 2023, Mazda3 chưa một lần bị chiếm ngôi vương bởi bất kỳ mẫu xe nào trong phân khúc.

Trong 2022, Mazda3 và K3 tách top so với phần còn lại là Toyota Altis (1.627 xe), Hyundai Elantra (1.356 xe) và Honda Civic (1.278). Nhưng sang 2023, Elantra (1.297 xe) đã dần bắt kịp vị trí thứ hai. Thậm chí trong tháng 6, Elantra đã xếp vị trí thứ 2 với 272 xe bán ra, tăng trưởng mạnh 84%. Còn K3 đã bị "hạ bệ" xuống vị trí thứ 3, với doanh số là 200 xe, bằng với mức bán của tháng trước.

Hai mẫu xe Nhật là Toyota Altis (853 xe) và Honda Civic (654 xe) xếp cuối bảng doanh số trong 6 tháng đầu 2023. Đây là những mẫu xe được nhập từ Thái Lan, có giá bán cao nhất phân khúc. Cả hai mẫu xe này đều không phải sản phẩm chủ lực, doanh số bán thấp so với các mẫu xe khác của hãng. Tổng doanh số 6 tháng đầu của xe nhập là 1.057 xe, chiếm 22% thị phần.

Khách hàng lựa chọn xe trong một showroom tại TP HCM. Ảnh: Thành Nhạn

Doanh số của sedan cỡ C tuy có khởi sắc trong tháng 6, nhưng vẫn chưa tạo ra một sự bứt phá lớn khi sức mua của phân khúc này không còn mạnh như trước. Thị trường sedan cỡ C tại Việt Nam có ít sự lựa chọn cho khách hàng, không có nhiều phiên bản/mẫu xe mới được ra mắt thường xuyên như những phân khúc khác.

Tân Phan