Sedan cỡ C chạm đáy doanh số trong tháng 2

Lượng sedan cỡ C bán ra trong tháng 2 là mức thấp nhất kể từ 2023, chỉ tương đương xe cỡ A.

Tháng 2, phân khúc sedan cỡ C tại Việt Nam đạt doanh số 270 xe, giảm mạnh so với 557 xe của tháng 1, tương đương mức giảm 51,5%. Sự sụt giảm này cho thấy sức mua của phân khúc sedan cỡ C tiếp tục suy yếu trong bối cảnh thị hiếu người tiêu dùng đang chuyển dần sang các dòng xe gầm cao.

Mazda3 tiếp tục dẫn đầu phân khúc, đạt 609 xe trong hai tháng đầu năm, chiếm khoảng 73,6% thị phần. Tuy nhiên, doanh số của Mazda3 cũng giảm rõ rệt giữa hai tháng đầu năm. Từ 406 xe trong tháng 1, lượng bán giảm xuống 203 xe trong tháng 2, tương đương mức giảm khoảng 50%.

Xếp sau Mazda3 là Honda Civic với 120 xe lũy kế hai tháng. Mẫu xe này ghi nhận 88 xe trong tháng 1, nhưng lượng tiêu thụ giảm mạnh xuống 32 xe trong tháng 2, tương đương mức giảm khoảng 63,6%.

Ở nhóm doanh số thấp hơn, Hyundai Elantra đạt 88 xe sau hai tháng đầu năm. Doanh số của mẫu sedan Hàn Quốc giảm nhẹ hơn so với các đối thủ, từ 57 xe trong tháng 1 xuống 31 xe trong tháng 2, tương đương mức giảm khoảng 45,6%. Trong khi đó, Toyota Corolla Altis tiếp tục nằm ở nhóm cuối bảng với doanh số rất thấp. Hai tháng đầu năm, mẫu sedan của Toyota chỉ đạt 10 xe, trong đó 6 xe bán ra trong tháng 1 và 4 xe trong tháng 2.

Đối với Kia K3, hãng xe Hàn Quốc đã ngừng công bố số liệu bán hàng từ đầu năm 2026. Trước đó, mẫu sedan này từng nằm trong nhóm xe bán tốt của phân khúc, thường xuyên xếp sau Mazda3.

Tính chung hai tháng đầu năm 2026, toàn phân khúc sedan cỡ C đạt 827 xe. So với giai đoạn 2023-2024 khi phân khúc này từng duy trì doanh số hàng nghìn xe mỗi tháng, quy mô thị trường hiện nay đã thu hẹp đáng kể. Nhiều mẫu xe từng có thời điểm bán vài trăm xe mỗi tháng, nhưng hiện nay phần lớn chỉ duy trì mức vài chục xe.

Sự suy giảm này phần nào phản ánh sự thay đổi trong lựa chọn của người mua ôtô tại Việt Nam. Trong những năm gần đây, nhóm SUV và crossover ngày càng chiếm ưu thế nhờ thiết kế gầm cao, tầm nhìn thoáng và khả năng di chuyển linh hoạt trên nhiều loại địa hình. Bên cạnh đó, các mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ và cỡ trung liên tục được mở rộng danh mục sản phẩm, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người dùng ở cùng tầm giá với sedan cỡ C.

Bên cạnh đó, khi khoảng cách giá giữa sedan và xe gầm cao không còn lớn như trước, một bộ phận khách hàng có xu hướng chuyển sang các dòng xe gầm cao, khiến sức hút của sedan cỡ C trên thị trường giảm dần.

