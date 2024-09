Sedan cỡ C ảm đạm, tất cả đều giảm doanh số

Không có mẫu sedan cỡ C nào tăng doanh số vào tháng 8, trong đó các xe nhập khẩu giảm khoảng một nửa.

Thị trường sedan cỡ C tại thị trường Việt Nam trong tháng 8 không có sự đột phá nào, khi toàn bộ các mẫu xe đều giảm doanh số, trong đó mức giảm mạnh nhất đến từ các mẫu xe nhập khẩu ở tốp dưới.

Có tổng cộng 874 sedan cỡ C giao đến khách hàng, giảm gần 12% so với tháng trước đó. Nếu không tính mức doanh số 493 xe vào tháng 2 năm nay, đây là mức doanh số thấp nhất của xe cỡ C trong 2024.

Xếp hạng đầu vẫn là bộ đôi Nhật - Hàn quen thuộc do Thaco lắp ráp, phân phối. Mazda3 bán ra 380 xe, ít hơn 2 xe so với tháng trước đó. Trong khi đó Kia K3 bán ra 308 xe, ít hơn 23 xe so với tháng 7. Tổng cộng hai mẫu xe này đang chiếm gần 70% thị phần xe cỡ C trong 8 tháng đầu 2024.

Hyundai Elantra xếp thử 3, bán ra 132 chiếc, ít hơn 5 chiếc so với tháng trước đó. Mức giảm mạnh nhất đến từ hai mẫu xe nhập khẩu ở cuối bảng, là Toyota Corolla Altis và Honda Civic. Trong đó, Corolla Altis có doanh số 33 xe, giảm gần 58% so với tháng trước, và không có phiên bản hybrid nào được giao đến khách vào tháng này. Trong khi đó vào tháng trước, biến thể hybrid chiếm khoảng một nửa doanh số của Corolla Altis.

Honda Civic là mẫu xe duy trì vị trí cuối bảng với 21 xe bán ra, cũng là mẫu xe có mức doanh số giảm mạnh nhất, thấp hơn 65% so với tháng trước đó.

Honda Civic tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Tháng 8 vừa qua là thời điểm không thuận lợi của thị trường ôtô tại Việt Nam vì nhiều yếu tố khách quan. Đó là thời điểm các khách hàng đang ngừng mua xe, chờ tin tức về giảm lệ phí trước bạ của Chính phủ.

Bên cạnh đó, tháng 8 trùng vào tháng Ngâu, là thời điểm người tiêu dùng hạn chế mua sắm những món hàng có giá trị lớn. Các yếu tố này đã khiến thị trường xe đi xuống vào khoảng thời gian qua. Mặc dù các hãng có nhiều chương trình bán hàng, khuyến mãi, nhưng vẫn chưa đủ để tạo cú hích cho thị trường.

Tuy vậy, các chuyên gia kỳ vọng thị trường ôtô vào những tháng cuối năm sẽ bùng nổ vì đây là thời điểm người Việt mua sắm xe nhiều hơn. Bên cạnh đó, thị trường xe được dự đoán sẽ cải thiện khi nghị định được Chính phủ ban hành hôm 29/8, lệ phí trước bạ nộp lần đầu với ôtô, rơ-moóc hoặc sơmi rơ-moóc và các loại xe tương tự sản xuất, lắp ráp trong nước được giảm 50%, từ 1/9 đến 30/11.

Hồ Tân