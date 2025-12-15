Vội vàng 'trao đổi chuyên môn' ngay khi VĐV nhận huy chương bạc SEA Games

Trao đổi với lãnh đạo, khung hình trước vận động viên còn nụ cười - và sau đó bật khóc và được vỗ vai động viên.

Khoảnh khắc một vận động viên nhận huy chương bạc bật khóc tại SEA Games 33, sau khi trao đổi với lãnh đạo đã nhanh chóng thu hút sự bình luận của nhiều người.

Hôm qua, một người bạn của tôi bình luận về vấn đề này bằng hình tượng rất đời thường, mà tôi tin là xảy ra nhiều trong đời sống hàng ngày: "Cái này giống như con đi thi kết quả dự tính không được 10 điểm, đứa con đã buồn rồi mà cha mẹ còn mắng con ngay trước cổng trường".

Góp ý, chỉ ra điểm yếu để rút kinh nghiệm không sai, mà là cách góp ý đã đặt người nhận vào một tình thế tổn thương không cần thiết vì không đúng thời điểm. Nó trở thành một lát cắt đáng suy nghĩ về cách ứng xử với vận động viên, nhất là khi họ vừa trải qua một cuộc thi căng thẳng và nỗ lực.

Một tấm huy chương bạc SEA Games, với vận động viên trẻ không phải là thất bại. Đó là kết quả của nhiều năm tập luyện, là phần thưởng cho sự nỗ lực và bản lĩnh thi đấu trong áp lực lớn.

Lễ trao giải nội dung bơi hỗn hợp 400m nữ có sự tham gia của Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam (VASA) Đinh Việt Hùng (áo trắng).

Sau các nghi thức và chụp ảnh, ông Hùng giữ Mỹ Tiên lại ngay tại khu vực trao huy chương để trao đổi.

Vừa bước ra khỏi đường bơi, cơ thể còn mệt mỏi, lại đứng trước hàng trăm ống kính máy quay và khán giả, vận động viên ấy cần gì nhất? Rõ ràng không phải là một bài "thị phạm" kỹ thuật.

Khi góp ý công khai ngay trước bục trao huy chương, trước truyền thông trong và ngoài nước, là lựa chọn thiếu tinh tế.

Thể thao ngày nay không chỉ là câu chuyện của kỹ thuật và thành tích, mà còn là quản lý con người. Ở nhiều nền thể thao phát triển, yếu tố tâm lý được coi trọng gần như ngang bằng với thể lực và chiến thuật.

Người làm lãnh đạo, huấn luyện không chỉ cần giỏi chuyên môn, mà còn phải hiểu tâm lý, biết khi nào nên nói, khi nào nên lắng nghe, khi nào nên im lặng để vận động viên tự hồi phục cảm xúc.

Câu chuyện này cũng đặt ra một câu hỏi rộng hơn là chúng ta đang kỳ vọng gì ở vận động viên trẻ? Nếu chỉ nhìn họ như "công cụ giành huy chương", thì những lời góp ý dù đúng về kỹ thuật nhưng sai thời điểm cũng dễ trở thành những thương tổn.

Ngược lại, nếu coi họ là những cá nhân cần được nuôi dưỡng, đào tạo lâu dài, thì một lời động viên đúng lúc có thể tạo ra giá trị lớn hơn nhiều so với một bài chỉnh sửa kỹ thuật vội vàng ngay khi vận động viên nhận huy chương.

Sau sự cố, lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam đã trao đổi, đồng thời nhắc nhở lãnh đội và đại diện các Liên đoàn, Hiệp hội nên có sự chia sẻ, động viên VĐV trong quá trình tập luyện và thi đấu tại SEA Games 33.

Bằng