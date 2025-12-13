Kình ngư Việt Nam khóc sau khi trao đổi với lãnh đạo ở SEA Games 33

Lễ trao giải nội dung bơi hỗn hợp 400m nữ có sự tham gia của Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam (VASA) Đinh Việt Hùng (áo trắng).
Sau các nghi thức và chụp ảnh, ông Hùng giữ Mỹ Tiên lại ngay tại khu vực trao huy chương để trao đổi.
Mỹ Tiên nén xúc động rồi di chuyển nhanh vào khu vực dành cho VĐV, trước khi lên xe cùng đội tuyển bơi về khách sạn.
Theo nguồn tin của VnExpress, ông Hùng thường xuyên có những góp ý chuyên môn với các VĐV. Lần này cũng không phải ngoại lệ nhưng thời điểm và địa điểm được cho không phù hợp, khi Mỹ Tiên vừa trải qua phần thi căng thẳng.
Bơi hỗn hợp 400m nữ là nội dung thi đấu cuối cùng của môn bơi ngày 13/12. Các kình ngư lần lượt bơi bướm, ngửa, ếch và tự do. Đây được xem là nội dung khó nhất của bơi khi đòi hỏi VĐV phải giỏi cả bốn loại hình.
Ở vòng loại sáng nay, Mỹ Tiên đứng thứ tư với thời gian 5 phút 4 giây 50. Đến chung kết, cô cán đích thứ hai với 4 phút 47 giây 39, kém kình ngư Thái Lan Kamonchanok 1,09 giây.
Kỷ lục ở cự ly này vẫn đang thuộc về huyền thoại Nguyễn Thị Ánh Viên, với 4 phút 42 giây 88, lập tại SEA Games 2015 ở Singapore.
Trên khán đài, các đồng đội và ban huấn luyện liên tục cổ vũ cho Mỹ Tiên, trong đó có cả bạn trai Phạm Thanh Bảo (áo xanh trái) - nam VĐV bơi ếch nhanh nhất Việt Nam hiện tại.
Đây là lần đầu tiên Mỹ Tiên giành HC bạc ở nội dung 400m hỗn hợp. Tại SEA Games 33, cô đã giành một HC bạc 200m bướm, HC đồng 400m tự do, 200m hỗn hợp và đồng đội 4x100m tự do.
Thành tích này được xem là sự bứt phá kể từ lần đầu dự SEA Games vào năm 2019 tại Philippines. Trước kỳ này, Tiên mới giành HC bạc 800m và 1.500m tự do, HC đồng 400m và 800m tự do.
Mỹ Tiên sinh năm 2005 tại Long An (nay là Tây Ninh). Cô được xem là nữ kình ngư Việt Nam tốt nhất sau thời Ánh Viên. Ngoài SEA Games, Tiên đã giành không dưới 200 huy chương các loại, từng dự Olympic Paris 2024 theo suất đặc cách và nắm giữ bốn kỷ lục Quốc gia ở nội dung 100 và 200m ếch, đồng đội 4x200m tự do nữ và 4x100m tự do hỗn hợp nam nữ.
Sau đó, kình ngư 16 tuổi Nguyễn Thúy Hiền giành HC đồng bơi ếch 100m nữ, với 1 phút 10 giây 40. Trong khi đó, kình ngư Singapore En Yi Lettia Sim giành HC vàng và phá kỷ lục Đại hội với 1 phút 6 giây 79.
Hiếu Lương