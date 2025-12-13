Kình ngư Việt Nam khóc sau khi trao đổi với lãnh đạo ở SEA Games 33

Mỹ Tiên nén xúc động rồi di chuyển nhanh vào khu vực dành cho VĐV, trước khi lên xe cùng đội tuyển bơi về khách sạn.

Theo nguồn tin của VnExpress, ông Hùng thường xuyên có những góp ý chuyên môn với các VĐV. Lần này cũng không phải ngoại lệ nhưng thời điểm và địa điểm được cho không phù hợp, khi Mỹ Tiên vừa trải qua phần thi căng thẳng.