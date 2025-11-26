Scholes: 'Liverpool sa sút từ buổi tiệc cuối mùa trước của Slot'

AnhCựu tiền vệ Paul Scholes cho rằng cuộc khủng hoảng của Liverpool hiện nay manh nha từ thời điểm HLV Arne Slot tiệc tùng tại Tây Ban Nha trước khi mùa 2024-2025 khép lại.

Trên podcast The Good, The Bad, and The Football, Scholes nhắc lại đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, ghi cảnh Slot xuất hiện tại CLB O Beach của Wayne Lineker - em trai huyền thoại bóng đá Anh Gary Lineker - trên đảo Ibiza, uống rượu và đứng sau bàn DJ để ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh.

"Theo tôi, chuyện này bắt đầu từ cuối mùa trước. Họ vô địch và ngay sau đó đi Ibiza. Arne Slot làm DJ trước khi mùa bóng kết thúc. Tôi thấy điều đó thiếu tôn trọng và vô duyên", cựu tiền vệ Man Utd nói.

HLV Arne Slot (áo trắng) ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh ở Ibiza cuối mùa 2024-2025.

Mùa 2024-2025, Slot đến Liverpool và giúp CLB đủ điểm vô địch sớm 4 vòng. Vì vậy từ khi mùa giải chưa kết thúc, nhà cầm quân người Hà Lan đã đi ăn mừng. Tại Ibiza - địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng của Tây Ban Nha, Slot đứng sau bàn DJ, với các vũ công giơ bảng "Champions!", nhạc nền là We Are The Champions (Chúng tôi là những nhà vô địch). Ông cũng giao lưu với người hâm mộ và chụp ảnh cùng một số nhân vật nổi tiếng như diễn viên Dean Gaffney. Một số thành viên đội một của Liverpool thời điểm đó cũng chọn cách ăn mừng riêng ở Dubai.

Sau đó, Liverpool thua Brighton và hòa Crystal Palace trong hai vòng cuối rồi nâng Cup tại Anfield.

Scholes cho rằng vấn đề ở đây không chỉ là chuyện ăn mừng quá sớm, mà là dấu hiệu cho thấy tâm lý buông lỏng từ ban huấn luyện tới cầu thủ. Cựu danh thủ người Anh cho rằng việc đến những chốn ăn chơi như thế khi mùa giải chưa kết thúc đã để lại hình ảnh không tốt và có thể tác động tới sự tập trung của toàn đội. "Đó không phải là điều bạn nên làm khi còn nhiệm vụ dang dở", ông khẳng định.

Sang mùa này, vấn đề càng rõ rệt khi Liverpool thua 8 trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Cuối tuần qua, thầy trò Slot thua sốc đội áp chót Nottingham Forest 0-3 ngay tại Anfield và rơi xuống nửa dưới bảng điểm Ngoại hạng Anh. Họ trở thành nhà ĐKVĐ thứ tư nhận từ 6 thất bại trở lên trong 12 vòng đầu, sau Blackburn (mùa 1995-1996), Chelsea (2015-2016) và Leicester (2016-2017).

HLV Arne Slot trong buổi họp báo trước trận Liverpool gặp PSV ở lượt năm Champions League ngày 25/11. Ảnh: EPA

Trong buổi họp báo trước trận gặp PSV ở lượt năm Champions League, Slot thừa nhận ông và các học trò không ngờ sẽ rơi vào hoàn cảnh này. "Điều này bất ngờ với CLB, với tôi, với tất cả mọi người. Nhưng nếu phải đối mặt, thì đây là nơi tốt nhất, bởi càng khó khăn chúng tôi càng phải đoàn kết để hướng tới những chuẩn mực Liverpool vốn đạt được", ông nói.

Trong bối cảnh Liverpool sa sút nghiêm trọng và chịu nhiều sức ép, Slot từ chối dự lễ trao giải của Hiệp hội Nhà báo Bóng đá miền Bắc (NFWA), dù được vinh danh là HLV của năm.

Ông cũng phủ nhận việc đã thỏa mãn với chức vô địch Ngoại hạng Anh ngay mùa ra mắt. "Tôi không thể nói 'Tôi đã vô địch' và nghĩ thế là xong", nhà cầm quân người Hà Lan nhấn mạnh. "Ở đẳng cấp này, trận kế tiếp luôn quan trọng nhất. Tôi phải chứng minh với chính mình, với các cầu thủ, với tất cả những người ở CLB, và cả với người hâm mộ".

Hồng Duy (theo Daily Mail, The Guardian)