Liverpool thua thảm đội xếp áp chót Ngoại hạng Anh

AnhTrên sân nhà, Liverpool thua Nottingham Forest 0-3 ở vòng 12 Ngoại hạng Anh hôm 22/11.

Vòng thứ hai liên tiếp, Liverpool thua trắng ba bàn. Nhiều CĐV có thể chấp nhận thất bại 0-3 trên sân Man City, nhưng trận thua đậm Nottingham Forest trên sân nhà thật khó để cảm thông. Tiếp đối thủ chỉ xếp thứ 19 trước vòng, Liverpool bạc nhược trong tấn công và lỏng lẻo trong phòng ngự, dẫn đến năm thứ hai liên tiếp thua Forest tại Anfield.

Gibbs-White (số 10, trắng) ấn định chiến thắng 3-0 cho Nottingham Forest, trên sân Anfield, Liverpool, Anh hôm 22/11. Ảnh: Reuters

Liverpool được hưởng sáu quả phạt góc chỉ trong nửa giờ đồng hồ đầu tiên, nhưng không tận dụng được tình huống cố định nào. Ngược lại, Nottingham Forest ghi bàn ngay ở quả phạt góc đầu tiên, từ cú sút căng chìm của trung vệ Murillo phút 33.

Chỉ hai phút sau, khán đài Anfield lại câm lặng, khi Igor Jesus sút tung lưới Alisson. Tuy nhiên, bàn thắng bị VAR hủy, vì bóng chạm tay Jesus trong pha khống chế, trước khi rơi xuống chân tiền đạo đội khách.

