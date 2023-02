Sau uống rượu bia bao lâu cơ thể thải hết cồn?

Tôi 65 kg, 10h tối qua vừa uống 250 ml rượu 40 độ, vậy sau bao lâu cơ thể sẽ thải hết cồn? (Mạnh, 40 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Cơ thể sau bao lâu sẽ thải hết lượng cồn trong rượu bia phụ thuoojc vào nhiều yếu tố, như tuổi tác, cân nặng, các bệnh lý mắc phải hoặc các loại thuốc đang sử dụng, cách uống... Bên cạnh đó, trong máu mỗi người đều có các ngưỡng nồng độ cồn khác nhau nên thời gian chuyển hóa và trạng thái cảm xúc cũng khác nhau. Đối với những người gan yếu hoặc cơ thể chuyển hóa chậm thì việc đào thải cồn sẽ lâu hơn.

Trung bình, mỗi giờ cơ thể loại bỏ 15 miligam cồn trong máu. Đồ uống càng nhiều độ cồn thì thời gian để cơ thể chuyển hóa càng lâu hơn. Có những trường hợp, người uống rượu vào tối hôm trước đến tối hôm sau vẫn còn dương tính với nồng độ cồn trong máu và hơi thở.

Một công thức do các nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu về tốc độ suy giảm nồng độ cồn trong máu, người uống có thể áp dụng, đó là: Ci = C – 0,015t. Trong đó, C là nồng độ cồn trong máu khi uống xong, Ci là nồng độ cồn trong máu tại thời điểm xác định, t là thời gian, 0,015 là hằng số. Nồng độ cồn được đo bằng hơi thở hoặc nồng độ trong máu. Để hết nồng độ cồn trong máu thì Ci phải bằng 0.

Tuy nhiên, công thức tính chỉ dùng tham khảo để một người có thể tự điều chỉnh lượng bia rượu khi uống, tránh ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc, đặc biệt là khi điều khiển phương tiện giao thông.

Bạn có thể tự tính độ cồn trong máu và thời gian cần để đưa độ cồn trong máu về 0 tính từ lúc uống xong, bằng cách nhập các chỉ số tương ứng của mình, theo bảng dưới đây:

Bác sĩ Trần Văn Phúc

Bệnh viện Xanh Pôn