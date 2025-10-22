Sau nhiễm cúm nên ăn gì để nhanh hồi phục?

Sau khi nhiễm cúm nên bổ sung thực phẩm gì để cơ thể nhanh hồi phục, tăng cường sức khỏe? (Hân, 40 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Sau cúm, các món lỏng như cháo, súp là lựa chọn phù hợp. Súp gà hoặc cháo gà nấu thêm hành, tía tô, canh gà nấu gừng, là một trong những món ăn tốt. Thịt gà rất giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin A, E, C, B1, B2, PP và các chất khoáng như canxi, phospho, sắt, không chứa nhiều chất béo, giúp cơ thể dễ tiêu hóa, hấp thu, tăng cường hệ miễn dịch, tăng thể trạng.

Có thể thay thế thịt gà bằng thịt bò, nấu cháo thịt bò cà rốt hoặc cháo thịt bò tía tô, súp thịt bò cà rốt. Thịt bò rất giàu protein, sắt, magie, selen, phospho, vitamin B6, B12, kẽm, tác dụng chống khuẩn, kháng viêm, tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch, tốt cho người bệnh cảm cúm, tăng cường dinh dưỡng.

Thịt bò tốt cho người bệnh cảm cúm, tăng cường dinh dưỡng. Ảnh: Bùi Thủy

Khi bị cảm cúm, cơ thể dễ bị mất nước và các chất điện giải, vì vậy bổ sung đủ chất lỏng giúp làm loãng chất nhầy và giảm tắc nghẽn đường hô hấp, bổ sung điện giải. Một số thức uống tốt nhất cho bệnh cúm đó là nước lọc, bạn hãy luôn luôn mang theo bên cạnh và uống hàng ngày. Ngoài ra, nước dừa giàu dưỡng chất như chất điện giải, kali và glucose bổ sung năng lượng cho cơ thể, có thể giảm sốt hiệu quả, bạn nên bổ sung.

Các hợp chất của gừng được biết đến với tác dụng ngăn chặn vi trùng, lợi ích chống viêm do hợp chất gingerol có thể làm giảm đau cơ và đau đầu. Bạn ngâm gừng tươi (gọt vỏ và thái lát) trong nước nóng trong 5 phút, thêm một ít mật ong hoặc chanh và thưởng thức.

Nếu không thích dùng gừng thì hãy pha nước ấm với chanh và mật ong cũng hữu ích. Chất lỏng ấm sẽ giữ cho cơ thể vừa đủ nước vừa có thể làm loãng chất nhầy. Chanh có chứa vitamin C, giúp bảo vệ hệ thống miễn dịch.

Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3