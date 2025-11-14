Đất lở như thác nước, nghi vùi lấp ba người

Đà NẵngSáng 14/11, vạt núi tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn bất ngờ sạt, chảy ào ào xuống suối, vùi lấp ít nhất 5 chòi canh rẫy, ba người bị mất liên lạc nhiều giờ.

Theo Đồn Biên phòng Ga Ry, khoảng 9h30, vạt núi ở đầu nguồn, cách khu dự trữ nước của người dân khoảng 250 m, đổ xuống. Khối đất lớn tràn qua hơn 200 m đường, kéo dài chừng một km xuống suối, vùi lấp nhiều nhà canh rẫy (nhà jun).

Sạt lở lớn vùi lấp nhiều nhà rẫy, ba người mất liên lạc Đất đá chảy như nước tại khu vực sạt lở ở xã Hùng Sơn. Video: Người dân cung cấp

Lực lượng chức năng xác định có ba người dân thôn Pứt đang đi làm rẫy vào thời điểm sạt lở, đến 15h hôm nay vẫn mất liên lạc, gồm ông Zơ Râm Nhô (công an viên), bà Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và ông Hốih Zi Nút.

Người thân cho biết họ rời nhà từ sáng, một số mang theo điện thoại, nhưng sau vụ sạt lở không liên lạc được. Khu vực hiện trường còn khối lượng lớn đất đá có thể chảy xuống bất cứ lúc nào nên chính quyền chưa thể tổ chức tìm kiếm.

Ông Nguyễn An, Bí thư xã Hùng Sơn, cho biết ba ngày qua địa bàn nắng ráo, không mưa, song quả đồi vẫn sạt xuống. Lực lượng tiếp cận rất khó khăn, chưa thể thống kê chính xác chiều dài và khối lượng sạt lở.

Hiện xã đã khoanh vùng nguy hiểm và tổ chức tìm kiếm những người mất liên lạc. Các thôn được yêu cầu điểm danh dân cư để xác định thêm trường hợp có thể bị ảnh hưởng, đồng thời cảnh báo người dân không tiếp cận hiện trường do nguy cơ tiếp tục sạt.

Lực lượng chức năng rào chắn lại khu vực sạt lở, không để người dân lại gần để đảm bảo an toàn. Ảnh: Nam Em

Theo ông An, tuyến đường bị vùi lấp khoảng 80 m nên ngoài ba người dân địa phương, nhà chức trách lo ngại người vãng lai đi qua trong lúc sạt lở có thể gặp nguy hiểm.

Hiện xã Hùng Sơn đã báo cáo thành phố về vụ việc, đồng thời đề nghị được hỗ trợ nhân lực và phương tiện, bao gồm cả quân đội để hỗ trợ tìm kiếm và khai thông tuyến đường.

Hùng Sơn là xã miền núi giáp Lào, trước kia thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ. Nơi đây chủ yếu là đồng bào Cơ Tu, sinh sống bằng nghề làm rẫy.

Trong đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11, TP Đà Nẵng xảy ra mấy chục vụ sạt lở ở miền núi thuộc Quảng Nam cũ, gây chia cắt giao thông, hiện mới tạm khắc phục.

Nguyễn Đông