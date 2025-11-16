Sạt lở núi vùi lấp 3 người trong lán trại ở Khánh Hòa

Khu vực sườn núi ở gần đèo Khánh Sơn, đoạn qua xã Cam An bị sạt lở vùi lấp lán trại cùng ba người bên trong, tối 16/11.

Khoảng 20h30, mưa lớn làm khu vực sườn núi đoạn gần đèo Khánh Sơn (xã Cam An) bị sạt lở. Khối lượng lớn đất đá trên núi tràn xuống lán trại bên trong có 10 người, 7 người trong lán bỏ chạy thoát thân, ba nạn nhân còn lại bị vùi lấp.

Ông Đỗ Minh Thạnh, Chủ tịch UBND xã Cam An, cho biết ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng cứu hộ phối hợp các đơn vị của xã tổ chức thu dọn, tìm kiếm nạn nhân. Hiện cứu hộ đã tìm thấy hai người, trong đó có một nạn nhân đã tử vong, một người được đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

"Ngành chức năng đang nỗ lực tìm kiếm người còn lại trong đêm, đồng thời thu dọn đất đá để thông đường", ông Thạnh nói.

Theo ông Thạnh, những người tại lán trại được một đơn vị quản lý rừng phòng hộ tại địa phương thuê để dọn dẹp cây cối. Chiều cùng ngày, khu vực đường lên sườn núi đã được lực lượng chức năng lập chốt chặn, cảnh báo người dân về tình hình sạt lở. Hiện, khu vực xảy ra sạt lở còn mưa.

Chiều nay, mưa lớn khiến nhiều xã, phường ở tỉnh Khánh Hòa bị ngập, như phường Bắc Cam Ranh, xã Cam Lâm những vùng trũng thấp ngập hơn 20 cm, xe cộ di chuyển khó khăn.

Tại các xã miền núi, nước đổ về mạnh làm khe suối dâng cao, cầu tràn thôn Ba Cẳng (xã Trung Khánh Vĩnh) bị ngập. Trên tỉnh lộ 9, qua đèo Khánh Sơn, nhiều điểm sạt lở, cây cối gãy đổ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, từ ngày 16 đến 18/11, tỉnh có mưa vừa đến rất to với tổng lượng 80-150 mm; vùng miền núi 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ, lượng trên 80 mm trong 3 giờ.

Bùi Toàn