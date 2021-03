Sarah Paulson che cánh tay băng bó ở Quả Cầu Vàng

Sarah Paulson che cánh tay băng bó bằng găng tay khi chụp ảnh thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2021 tại nhà.

Sarah Paulson nhận đề cử "Nữ diễn viên chính xuất sắc" thể loại chính kịch mảng truyền hình ở lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 78 diễn ra trực tuyến tại Mỹ tối 28/2 (giờ địa phương). Vì dịch, nữ diễn viên chụp ảnh thảm đỏ tại nhà. Cô diện bộ đầm Prada trễ vai, thắt eo và chân váy xòe rộng. Chi tiết đính đá và thắt lưng tạo điểm nhấn cho thiết kế.

Sarah Paulson chụp ảnh "thảm đỏ" với cánh tay bị thương. Ảnh: Instagram karlawelchstylist.

Để che cánh tay bó bột vì chấn thương, cô đặt hàng Prada thiết kế riêng găng tay sequin màu tím oải hương, dài đúng bằng phần băng bó. Người đẹp hoàn thiện diện mạo bằng kiểu tóc vuốt ngược, trang điểm trong suốt cùng má và môi hồng tự nhiên. Vogue khen nữ diễn viên sáng tạo, quyến rũ và sành điệu, xếp cô vào nhóm 20 ngôi sao mặc đẹp nhất ở lễ trao giải năm nay. Tạp chí cũng đánh giá cao sự tư vấn của stylist Karla Welch. Nhà thiết kế Marc Jacobs nhận xét "Thật hoàn hảo" dưới bức ảnh chụp nữ diễn viên trên trang cá nhân.

Sinh năm 1974 tại Mỹ, Sarah Paulson được biết tới với các phim truyền hình như American Gothic (1995–1996), Jack & Jill (1999–2001), Studio 60 On The Sunset Strip (2006-2007), phim điện ảnh Path to War (2002), The Notorious Bettie Page (2005), Ocean's 8... Trong suốt 26 năm sự nghiệp, cô nhiều lần giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc": ba lần ở Critics' Choice Television và một lần ở Primetime Emmy, SAGs và Quả Cầu Vàng. Năm 2017, cô được tạp chí Time vinh danh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất năm. Sarah Paulson từng yêu nữ diễn viên Cherry Jones. Từ năm 2015, cô hẹn hò với Holland Taylor.

