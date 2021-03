Sao gốc Việt diện đầm xuyên thấu ở Quả Cầu Vàng

MỹLana Condor - diễn viên gốc Cần Thơ - diện đầm xuyên thấu dự lễ Quả Cầu Vàng tại nhà, tối 28/2 (giờ địa phương).

Lana Condor là một trong số ngôi sao khách mời tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 78 diễn ra trực tuyến vì Covid-19. Giống các sao Hollywood khác, cô diện đầm và chụp hình tại nhà riêng ở Mỹ, thay vì sánh bước trên thảm đỏ như thường lệ.

Diễn viên Lana Condor. Ảnh: Instagram Lana Condor.

Nữ diễn viên người Cần Thơ chọn đầm xanh vải lưới xuyên thấu của Monique Lhuillier với điểm nhấn họa tiết thêu bằng các mảnh sequin nhiều màu sắc. Cô kẻ mắt mèo sắc nét, thoa son bóng màu hồng. Tạp chí Instyle đánh giá người đẹp là một trong số sao trang điểm đẹp tại sự kiện.

Sinh năm 1997 tại Cần Thơ, Lana Condor (tên thật: Trần Đông Lan) là con gái nuôi của vợ chồng nhà báo Bob Condor của tờ Chicago Tribune, Mỹ. Người đẹp đang là diễn viên triển vọng ở Hollywood sau khi tham gia bom tấn X-Men: Apocalypse cùng loạt phim Patriot's Day, To All The Boys I've Loved Before, Atila: Battle Angel... Cô vừa tiếp tục vào vai chính - Lana Jean - trong phần ba To All the Boys: Always and Forever, ra mắt hôm 12/2. Loạt phim tình cảm tuổi mới lớn được khán giả trên thế giới yêu thích, mỗi tập phim luôn nằm trong top được xem nhiều nhất trên Netflix Việt Nam vào thời điểm ra mắt.

Lana Condor ở Quả Cầu Vàng 2021 Lana Condor diễn cảnh hài hước đón chờ lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2021. Video: InstyleMagazine.

Ý Ly