Sắp thông xe thêm nhánh cầu tại nút giao lớn nhất TP HCM

Nhánh cầu N3 thuộc nút giao An Phú dự kiến thông xe dịp 30/4, cho ôtô rẽ trái từ Mai Chí Thọ sang Đồng Văn Cống, góp phần giảm ùn tắc và tăng kết nối về cảng Cát Lái.

Đây là một trong những hạng mục chính thuộc dự án nút giao An Phú (TP Thủ Đức cũ) - khu vực được xem có tình hình giao thông phức tạp nhất TP HCM. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (chủ đầu tư) cho biết hạng mục đã hoàn thành hơn 90% khối lượng, đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp khai thác dịp lễ.

Công trường thi công nhánh cầu vượt N3, tháng 3/2026. Ảnh: Giang Anh

Nhánh N3 nằm trong gói thầu xây lắp số 10, tổng mức đầu tư khoảng 236 tỷ đồng. Công trình dài gần 500 m, rộng 9 m với hai làn xe một chiều. Khi đưa vào sử dụng, xe từ đại lộ Mai Chí Thọ (hướng Võ Nguyên Giáp) có thể rẽ trái trực tiếp sang Đồng Văn Cống, đi thẳng về cảng Cát Lái. Hướng lưu thông này giúp tách dòng xe, đặc biệt là container, giảm áp lực cho nút giao.

Cùng gói thầu, nhánh N4 dài 478 m, rộng 9 m, hai làn xe theo hướng ngược lại đang được thi công, dự kiến hoàn thành cuối tháng 6, tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết nối khu vực.

Toàn cảnh nút giao An Phú nhìn từ trên cao. Ảnh: Quỳnh Trần

An Phú là một trong những nút giao thông lớn nhất TP HCM, kết nối cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây với các trục Mai Chí Thọ, Lương Định Của, Nguyễn Thị Định và Đồng Văn Cống. Khu vực này là cửa ngõ ra vào cảng Cát Lái, với lưu lượng xe container lớn, bình quân hơn 20.000 lượt mỗi ngày.

Dự án nút giao An Phú được khởi công năm 2022, tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng, quy mô ba tầng gồm hầm chui và nhiều nhánh cầu vượt. Công trình ban đầu dự kiến hoàn thành cuối năm 2025, sau đó được điều chỉnh tiến độ đến quý II năm nay.

Vị trí nút giao An Phú. Đồ hoạ: Khánh Hoàng

Trước đó, một số hạng mục đã đưa vào khai thác như nhánh cầu vượt cho xe rẽ phải từ cao tốc xuống Mai Chí Thọ (hướng Võ Nguyên Giáp), hầm chui từ Mai Chí Thọ lên cao tốc, góp phần giảm ùn tắc khu vực. Ngoài ra, các công trình cầu Bà Dạt và Giồng Ông Tố cũng đã hoàn thành.

