Nút giao lớn nhất TP HCM trễ hẹn 6 tháng

TP HCM lùi mốc hoàn thành dự án nút giao An Phú, vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng ở cửa ngõ phía đông đến quý 2/2026, thay vì cuối năm 2025 như kế hoạch ban đầu.

Việc điều chỉnh tiến độ dự án vừa được UBND TP HCM chấp thuận sau đề xuất từ Sở Xây dựng để phù hợp tình hình thực tế. Theo kế hoạch trước đây, dự án cần hoàn thành cuối năm 2025, song đến nay khối lượng thi công mới đạt hơn 70% giá trị hợp đồng.

Công trường nút giao An Phú, tháng 11/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Lãnh đạo thành phố hiện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (chủ đầu tư) khẩn trương triển khai các giải pháp đẩy nhanh thi công. Trong đó, trước ngày 31/12 phải đưa vào khai thác nhánh cầu N2, cho xe từ cao tốc Long Thành - Dầu Giây rẽ phải qua đại lộ Mai Chí Thọ về Võ Nguyên Giáp.

Trước 15/1/2026, dự án cần hoàn thành thêm hạng mục hầm chui HC1-02, kết nối đại lộ Mai Chí Thọ với cao tốc Long Thành - Dầu Giây, trước khi hoàn thành toàn bộ các hạng mục còn lại vào quý 2/2026.

Khởi công cuối năm 2022, dự án nút giao An Phú tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Công trình quy mô ba tầng, gồm hầm chui hai chiều nối cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ (phía hầm vượt sông Sài Gòn), rồi tiếp tục kéo dài qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống.

Đường dẫn nút giao còn dở dang, tháng 11/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Trên cao, nút giao có hai cầu vượt: một cầu dạng chữ Y nối tuyến Mai Chí Thọ (phía xa lộ Hà Nội) và Lương Định Của qua đường dẫn cao tốc; một cầu rẽ phải từ đường dẫn cao tốc qua Mai Chí Thọ. Ở mặt đất, nút giao sẽ có đảo tròn trung tâm cùng tháp biểu tượng.

Riêng giao lộ Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống, ngoài hầm chui kéo dài qua đây, hai cầu vượt cũng được xây dựng kết nối các tuyến này với nhau. Cầu Giồng Ông Tố hiện hữu trên tuyến Đồng Văn Cống cũng có hai nhánh được xây thêm bên cạnh để tăng diện tích.

Cuối tháng 6, dự án đưa vào khai thác hầm chui HC1-01 trên đại lộ Mai Chí Thọ, góp phần phân luồng giao thông và tạo thêm mặt bằng thi công. Tuy nhiên, do hầm chưa kết nối lên cao tốc Long Thành – Dầu Giây, xung đột giữa hai tuyến vẫn tồn tại, ùn tắc chưa cải thiện rõ rệt.

Vị trí nút giao An Phú. Đồ hoạ: Khánh Hoàng

Ngoài hạng mục này, một số công trình khác như cầu Bà Dạt và cầu Giồng Ông Tố cũng đã cơ bản hoàn thành. Trước đó, do nhiều hạng mục chậm tiến độ, lãnh đạo TP HCM và các sở, ngành đã nhiều lần họp, kiểm tra hiện trường để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy thi công. Theo chủ đầu tư, nút giao An Phú gặp nhiều khó khăn do tổ chức giao thông phức tạp, mật độ xe lớn và vướng hạ tầng kỹ thuật ngầm.

An Phú là một trong những nút giao lớn nhất TP HCM, kết nối cao tốc Long Thành – Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ và các tuyến Lương Định Của, Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống. Đây cũng là cửa ngõ ra vào cảng Cát Lái – cảng có sản lượng hàng hóa lớn nhất cả nước, mỗi ngày đón hơn 20.000 lượt xe container.

Giang Anh