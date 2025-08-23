Sao Việt theo đuổi mốt túi 'đựng cả thế giới'

Túi cực đại là một trong những xu hướng nổi bật của làng mốt năm nay. Kiểu túi lớn đủ chứa nhiều đồ dùng cá nhân, tài liệu, máy tính, thậm chí vài bộ quần áo, khiến nó được giới yêu thời trang gọi là mẫu "túi đựng cả thế giới".

Chi Pu là một trong những sao Việt cập nhật mốt này từ mùa hè năm nay. Trong một lần dạo phố, cô khoác chiếc Giglio của Gucci 2.250 USD (hơn 59 triệu đồng).