Sao Việt theo đuổi mốt túi 'đựng cả thế giới'

Túi cực đại là một trong những xu hướng nổi bật của làng mốt năm nay. Kiểu túi lớn đủ chứa nhiều đồ dùng cá nhân, tài liệu, máy tính, thậm chí vài bộ quần áo, khiến nó được giới yêu thời trang gọi là mẫu "túi đựng cả thế giới".
Chi Pu là một trong những sao Việt cập nhật mốt này từ mùa hè năm nay. Trong một lần dạo phố, cô khoác chiếc Giglio của Gucci 2.250 USD (hơn 59 triệu đồng).
Mẫu túi này cũng được Kỳ Duyên lựa chọn, phối áo ba lỗ, quần jeans và giày cao gót theo phong cách thập niên 1990.
Bộ sưu tập túi hiệu của Thanh Hằng có chiếc Book Tote nổi tiếng của Dior, giá 3.350 USD (hơn 88 triệu đồng). Cô cho biết thích thiết kế vì đựng được nhiều đồ, phù hợp với phong cách phóng khoáng.
Jennifer Phạm cũng có một chiếc túi tote mang tên cô. Người đẹp thường sử dụng chúng khi đi du lịch.
Trong chuyến đi đầu tháng 6, Hồ Ngọc Hà sử dụng chiếc túi cói Gucci khi diện váy đan móc trong khu nghỉ dưỡng.
Phong cách đường phố của Minh Hằng với túi Icare maxi của Saint Laurent to hơn người, giá 3.990 USD (105,2 triệu đồng). "Bé Heo" là fan của túi cực đại khi sở hữu một bộ sưu tập gồm túi Chanel, Dior Book Tote, Saint Laurent Rive Gauche.
Hoa hậu Phương Khánh thường xuyên xách túi The Sack của Marc Jacobs giá 595 Euro (18,3 triệu đồng). Ngoài cỡ lớn, cô còn có chiếc y hệt cỡ mini màu hồng.
Người mẫu Khánh Linh tạo điểm nhấn cho bộ đầm lụa cổ điển bằng túi cói hình bán nguyệt.
Fashionista Quỳnh Anh Shyn xách túi Loewe khi đi nghỉ ở Đà Nẵng.
Sao Mai
Ảnh: Nhân vật cung cấp