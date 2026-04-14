Sao theo đuổi mốt xuyên thấu

Hôm 2/4, sau buổi ra mắt phim The Drama tại New York, Zendaya đến dự một bữa tiệc. Diễn viên diện đầm đuôi cá của Di Petsa. Thiết kế tạo điểm nhấn bằng các sợi dây đính trên lớp vải xuyên thấu. Ảnh: GC Images
Trước đó, tới ghi hình cho chương trình On The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, cô mặc đầm ren lấy cảm hứng từ nội y. Thiết kế thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2026 của Zimmermann. Ảnh: Instagram Toddowyoung
Theo WWD, xuyên thấu là một trong những mốt nổi bật từ đầu năm tới nay được nhiều người lựa chọn. Tại Quả Cầu Vàng 2026, Jennifer Lopez chọn thiết kế đuôi cá thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2003 của nhà mốt Jean-Louis Scherre. Trang phục mang hoa văn cách điệu xử lý trên nền vải mỏng màu da. Ảnh: Aaron Perry
Jennifer Lawrence cũng theo đuổi mốt xuyên thấu với thiết kế của Givenchy. Bộ váy cut-out cho thấy kỹ thuật thêu tay điêu luyện trên nền vải lưới trong suốt. Họa tiết hoa lá gợi nhớ mùa xuân, được xử lý trên bảng màu hồng pastel và xanh lá ombre.
Diễn viên Connor Storrie (trái) và Hudson Williams mặc phong cách giống nhau. Connor diện đồ của Saint Laurent, gồm áo cổ lọ, khăn choàng lông thú. Huson chọn áo không tay nhấn bằng dải lụa dài quét sàn của Balenciaga.
Người mẫu Alessandra Ambrosio tôn đường cong với đầm corset xuyên thấu của Sophie Couture tại tiệc hậu Oscar 2026.
Ca sĩ Rita Ora trong đầm corset thêu hoa, nhấn bằng nơ khổng lồ phía sau và mũ lông đà điểu.
Diễn viên Myha'la thể hiện phong cách nổi loạn bằng đầm Valentino thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2026.
Diễn viên Saffron Hocking diện đầm cut-out của Oude Waag tại buổi ra mắt phim Fuze ở London cuối tháng 3.
Kerry Washington (trái) chọn áo và quần ống loe bằng ren thuộc bộ sưu tập chớm thu 2026 của Zuhair Murad khi ra mắt phim Imperfect Women ở Los Angeles đầu tháng 3.
Sao Mai
Ảnh: AFP