Sao 'Squid Game' thắng Quả Cầu Vàng

MỹO Yeong Su - đóng ông già trong "Squid Game" - thắng giải nam phụ phim truyền hình ở Quả Cầu Vàng lần 79, sáng 10/1 (giờ Hà Nội).

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2022 đang diễn ra theo hình thức kín, không phát trực tiếp trên truyền hình, không sự kiện thảm đỏ. Ban tổ chức cập nhật kết quả trên website chính thức của ban tổ chức và các nền tảng mạng xã hội. Diễn viên Hàn Quốc O Yeong Su gây bất ngờ khi thắng giải "Nam phụ xuất sắc trong series, limited series và phim truyền hình" với vai diễn trong Squid Game.

O Yeong Su trong vai Oh Il Nam phim "Squid Game". Ảnh: Netflix

Ông hóa thân Oh Il Nam, người chơi lớn tuổi số 001. Theo Chosun, O Yeong Su từ một gương mặt xa lạ với công chúng ngay cả ở Hàn Quốc trở thành ngôi sao thế giới sau Squid Game. O Yeong Su tên thật là O Se Kang, sinh năm 1944 tại Gyeonggi. Diễn viên bắt đầu đóng phim từ năm 1967, hiện góp mặt trong hơn 200 tác phẩm.

Trước lễ trao giải, êkíp Hàn Quốc thông báo sẽ không đến Mỹ dự chương trình. Squid Game còn hai đề cử "Series truyền hình - Chính kịch" và giải nam chính cho Lee Jung Jae.

Trailer Squid Game Trailer "Squid Game". Video: Netflix

Bom tấn West Side Story của đạo diễn Steven Spielberg là phim điện ảnh nhạc - hài kịch xuất sắc. Tác phẩm lấy cảm hứng từ vở nhạc kịch và bộ phim kinh điển cùng tên ra đời giữa thế kỷ 20. Kịch bản lấy bối cảnh New York cuối thập niên 1950, xoay quanh vụ tranh chấp địa bàn giữa các băng đảng thanh niên da trắng và dân nhập cư Puerto Rico.

Trailer phim "West side Story" Trailer "West Side Story". Video: 20th Century Studios

Will Smith thắng giải nam chính mảng điện ảnh chính kịch. Anh vào vai Richard Williams - cha của hai ngôi sao quần vợt Venus và Serena Williams. Smith cũng được giới phê bình đánh giá là ứng viên sáng giá của đường đua Oscar 2022. Diễn viên trẻ người Australia Kodi Smit-McPhee thắng giải nam phụ với phim điện ảnh Power of the Dog. Anh hóa thân chàng trai trẻ sống tại miền Tây nước Mỹ. Nhân vật dần nảy sinh mối quan hệ đồng tính với một cao bồi lớn tuổi do Benedict Cumberbatch đóng.

Trailer 'The Power of the Dog' Kodi trong trailer "Power of the Dog". Video: YouTube Netflix

Rachel Zegler thắng giải nữ chính hạng mục điện ảnh nhạc/ hài kịch với vai đầu tay - cô gái nhập cư Maria Vasquez - trong bom tấn West Side Story. Michaela Jaé Rodriguez trở thành người chuyển giới đầu tiên thắng Quả Cầu Vàng với vai Bianca Rodriguez trong series Pose.

Ariana Debose giành giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" cho vai diễn trong phim điện ảnh West Side Story. Cô nằm trong số những người lần đầu được đề cử Quả Cầu Vàng năm nay.

Tác phẩm Drive My Car của Nhật Bản thắng "Phim không nói tiếng Anh xuất sắc". Encanto của hãng Disney là phim hoạt hình hay nhất năm. Theo Variety, từ năm sau, HFPA cho phép phim hoạt hình và phim không nói tiếng Anh tranh tài các giải phim hay nhất (hạng mục chính kịch và hài/nhạc kịch).

Jason Sudeikis lần thứ hai liên tiếp giành danh hiệu "Nam chính series hài - nhạc kịch" với vai chính trong Ted Lasso. Jeremy Strong thắng hạng mục nam diễn viên mảng truyền hình - chính kịch nhờ series Succesion.

Andrew Garfield lần đầu nhận Quả Cầu Vàng sau ba lần đề cử với vai chính trong phim âm nhạc tick...tick...BOOM!. Anh cũng được giới chuyên môn dự đoán là ứng viên sáng giá trong đường đua Oscar năm nay. Sarah Snook là ngôi sao thứ hai của series Succesion chiến thắng - trong lần đầu tiên cô nhận đề cử. Kenneth Branagh thắng giải "Kịch bản xuất sắc" với phim Belfast. Tác phẩm cùng The Power of the Dog dẫn đầu Quả Cầu Vàng năm nay với bảy đề cử. Branagh cũng là đạo diễn của dự án lấy cảm hứng từ quá khứ của chính ông.

Hai ngôi sao gạo cội Michael Keaton và Kate Winslet lần lượt chia nhau giải nam - nữ chính trong mảng series, limited series và phim truyền hình. Đây là giải Quả Cầu Vàng thứ tư trong sự nghiệp Winslet. Cô vào vai nữ thám tử trong Mare of Easttown. Keaton thắng nhờ vai chính trong Dopesick.

Nhà soạn nhạc Hans Zimmer nhận Quả Cầu Vàng thứ ba - trong 15 đề cử - với phần nhạc nền bom tấn viễn tưởng Dune. Ngôi sao nhạc pop Billie Eilish cùng anh trai Finneas O’Connell thắng giải "Ca khúc nhạc phim hay nhất" với No Time To Die.

'No Time To Die' - Billie Eilish Ca khúc "No Time To Die" - Billie Eilish. Video: YouTube Billie

Lễ trao giải diễn ở khách sạn Beverly Hiltonra trong bối cảnh đơn vị tổ chức - Hiệp hội Báo chí Nước ngoài ở Hollywood (HFPA) - bị tẩy chay vì bê bối không có người da đen trong hội đồng chấm giải. Đài NBC - đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình - không phát sóng chương trình. Theo Variety, nhiều sao Hollywood từ chối tham dự.

HFPA cho biết hội đã nỗ lực thay đổi và tuyển thêm 21 thành viên mới. Trong lễ trao giải, ban tổ chức giới thiệu kế hoạch 5 năm nhằm cải tổ lại hệ thống giám khảo và hỗ trợ những dự án nhằm tăng tính đa dạng sắc tộc, giới tính... ở Hollywood.

* Tiếp tục cập nhật

Đạt Phan