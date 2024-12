Sao ngoại tỏa sáng với đầm của NTK Việt năm 2024

Diễn viên, người mẫu Molly Smith diện váy hồng phấn thêu hoa trà của Trần Hùng tại sự kiện ra mắt phim It Ends With Us. Bộ váy quây ngực đơn giản làm bằng nhung dệt từ tơ tằm, thêu cườm Miyuki Nhật tạo thành họa tiết hoa trà, mất hai tuần hoàn hiện. Ảnh: Celebmafia