Adele diện váy 'Biển đêm' của Công Trí

Munich"Họa mi" nước Anh Adele diện đầm mô tả vẻ đẹp biển đêm do nhà thiết kế Công Trí thực hiện.

Adele hát 'Hello' ở Munich Adele hát "Hello" trong concert ở Munich, hôm 9/8. Video: YouTube Krekouzas Live&Travel

Hôm 11/8, ca sĩ chia sẻ những hình ảnh trong đêm diễn thuộc chuỗi siêu concert Adele In Munich (2-31/8). Ngôi sao 36 tuổi diện đầm được Công Trí thiết kế riêng trước 80.000 khán giả trên đấu trường ngoài trời ở Messe München, Đức. Cô thể hiện các ca khúc như Water Under the Bridge, Someone Like You, Rumour Has It, Rolling In The Deep, Hometown Glory, Set Fire To The Rain.

Thiết kế có phần cổ thuyền với đường xẻ sâu trước thềm ngực, kết hợp siết eo và chân váy chữ A nhằm tạo hiệu ứng đồng hồ cát cho Adele, đồng thời giúp cô thuận tiện di chuyển. Công Trí cho biết anh tìm thấy nguồn cảm hứng từ yếu tố thân thuộc nhất tại quê hương Đà Nẵng.

"Những con sóng xô bờ với nhịp điệu êm ái nhất từ tự nhiên, cứ thế liên tiếp, vô hạn. Khi trăng lên, bọt sóng lấp loáng giữa mặt biển như phản chiếu bầu trời đêm đầy sao - khoảnh khắc ấy, biển và đêm như hòa làm một với màu đen tuyền, tạo nên bản giao hưởng huyền bí", anh nói.

Adele đeo bông tai đính đá đơn giản, tôn bộ đầm của Công Trí một cách tối đa. Ảnh: Instagram Adele

Ý tưởng này được đội ngũ thể hiện trên chất liệu nhung cao cấp, nhấn bằng loạt chi tiết đính pha lê Swarovski, cườm, kim sa và các loại đá quý khác. Trang phục tốn 500 giờ hoàn thiện, chân váy đính kết theo kiểu xoáy tròn mô phỏng dòng chảy hải lưu, phần thân tái hiện bầu trời đêm lấp lánh bằng sequin và các loại đá. So với bản phác thảo, phần tà dài hai bên và phía sau váy được làm rộng hơn, giúp Adele nổi bật trên sân khấu lớn.

Nhà thiết kế vui mừng khi Adele tin tưởng, lựa chọn thiết kế của anh bên cạnh trang phục của Dior, Valentino, Schiaparelli trong show diễn. Sự kiện đánh dấu lần thứ ba cả hai hợp tác với nhau từ tháng 2 năm ngoái. Công Trí còn đặt làm riêng một manequin mang số đo và những đặc điểm mô phỏng hình thể của Adele để tiện dựng phom chuẩn xác mà không cần nghệ sĩ mặc trực tiếp.

Adele sinh năm 1988 tại Anh, từng đoạt 15 giải Grammy và bán được hơn 120 triệu bản thu. Cô cưới Simon Konecki năm 2018 nhưng ly hôn sau ba năm chung sống. Cả hai có một con trai, Angel, 12 tuổi. Sau chia tay, cô ít hoạt động để dành thời gian chăm sóc con. Hôm 9/8, ca sĩ được cho là gián tiếp xác nhận đính hôn bạn trai Rich Paul sau ba năm hẹn hò.

Sau khi buổi hòa nhạc ở Đức kết thúc, Adele tiếp tục chuỗi hòa nhạc Weekends with Adele tại Las Vegas từ ngày 25/10 đến 23/11. Cô dự định nghỉ hát khi tour tại Mỹ khép lại.

Công Trí, 45 tuổi, là ủy viên của Hiệp hội Thời trang châu Á. Từ đầu năm tới nay, nhiều ngôi sao diện trang phục anh thiết kế, như diễn viên Joey King, minh tinh Gwyneth Paltrow, "công chúa tuyết" Eileen Gu. Trước đó, anh chinh phục loạt sao như Beyoncé, Miley Cyrus,Jennifer Lopez, Charlize Theron, Zendaya, Rihanna.

Ý Ly