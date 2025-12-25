Sao Hollywood tất bật mùa Giáng sinh

Con gái 19 tuổi của Tom Cruise, Suri (trái), đi mua sắm cùng mẹ - diễn viên Katie Holmes - ở New York hôm 24/12. Ảnh: INSTARimages
Suri đang trong kỳ nghỉ đông năm thứ hai tại Đại học Carnegie Mellon. Khi bố mẹ ly hôn năm 2012, cô ngày càng gắn bó với mẹ. Tháng 12/2024, Suri gây chú ý khi bỏ họ bố, dùng tên đệm của mẹ - Noelle - thay thế.
Ngày 24/12, Paris Hilton, 44 tuổi, tung bộ ảnh vào bếp cùng con trai Phoenix (trái) và con gái London. Ảnh: Instagram/ Paris Hilton
Ba mẹ con không chỉ chụp hình, còn quay video trang trí bánh quy cùng nhau. Hai bé đều sinh năm 2023, Phoenix lớn hơn em 10 tháng.
Celine Dion, 57 tuổi, hóa trang thành kẻ ghét Giáng sinh Grinch, tái hiện phân cảnh kinh điển của phim How the Grinch Stole Christmas (2000). Video: Instagram/ Celine Dion
"Nữ hoàng nhạc pop" Madonna, 67 tuổi, chụp ảnh Noel cùng bạn trai kém 38 tuổi - Akeem Morris, cầu thủ bóng đá người Jamaica - và hai con gái sinh đôi Estere và Stella Mwalem. Ảnh: Instagram/ Madonna
Ca sĩ nhận nuôi Estere và Stella năm 2017, hiện hai bé 13 tuổi. Bà có tổng cộng sáu người con, gồm hai con ruột và bốn con nuôi.
Vợ chồng Selena Gomez, Benny Blanco tham gia sự kiện lễ hội Enchant Los Angeles ngày 23/12. Ảnh: Instagram/ Selena Gomez.
Trên trang cá nhân, Selena cho biết cô và Benny trang trí cây thông Noel từ đầu tháng 12. Cả hai kết hôn hồi tháng 9, sau hai năm hẹn hò.
"Thần sấm" Chris Hemsworth, 42 tuổi, đưa vợ và ba con đến khu nghỉ dưỡng Tavarua Island trên đảo quốc Fiji. Anh và vợ - diễn viên Elsa Pataky, 49 tuổi - đội nón ông già Noel khi selfie cùng nhau. Ảnh: Instagram/ Chris Hemsworth
Chuyến đi còn có bố, em trai của anh - tài tử Liam Hemsworth - và một số người khác. Trên mạng xã hội, anh chia sẻ nhiều ảnh, video đi chơi cùng cả nhà.
Anh trổ tài lướt sóng trong chuyến nghỉ dưỡng mùa đông. Ảnh: Instagram/ Chris Hemsworth
Phương Thảo