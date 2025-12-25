Sao Hollywood tất bật mùa Giáng sinh

"Thần sấm" Chris Hemsworth, 42 tuổi, đưa vợ và ba con đến khu nghỉ dưỡng Tavarua Island trên đảo quốc Fiji. Anh và vợ - diễn viên Elsa Pataky, 49 tuổi - đội nón ông già Noel khi selfie cùng nhau. Ảnh: Instagram/ Chris Hemsworth

Chuyến đi còn có bố, em trai của anh - tài tử Liam Hemsworth - và một số người khác. Trên mạng xã hội, anh chia sẻ nhiều ảnh, video đi chơi cùng cả nhà.