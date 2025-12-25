Celine Dion hóa yêu tinh Grinch dịp Giáng sinh

Danh ca Celine Dion đóng giả Grinch - kẻ ghét Giáng sinh trong phim "How the Grinch Stole Christmas", cover ca khúc "All by Myself".

Celine Dion hóa yêu tinh Grinch đón Giáng sinh

Trên Instagram ngày 24/12, nghệ sĩ khiến fan thích thú khi hóa trang thành một trong những biểu tượng của dòng phim Giáng sinh. Mở đầu video, Celine Dion hát điệp khúc trong bản hit All by Myself (1996). Sau đó, cô tái hiện cảnh độc thoại kinh điển của Grinch trong phim, trách những người mời hắn dự tiệc Noel quá gấp gáp rồi kể lể lịch trình.

Ca sĩ thay đổi các hoạt động trong lời thoại gốc để phù hợp với cô. Celine diễn lại: "Ngay cả khi ta muốn tham dự, lịch trình cũng không cho phép. 4h, ta phải luyện giọng. 4h30, gọi mấy đứa trẻ trong nhà thức dậy. 5h, giải quyết nạn đói khắp thế giới trong bí mật. 5h30, tập thể dục nhịp điệu. 6h30, hẹn ăn tối với chính mình, không thể hủy cuộc hẹn đó được nữa. 7h, tự vật lộn với những ý tưởng sáng tạo. Ta kín lịch rồi".

Nghệ sĩ tiếp tục giả vờ nếu có thể hoàn thành lịch trình lúc 9h, cô sẽ có thời gian để nằm trên giường lướt TikTok. "Hoặc đơn giản, ta có thể chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc", cô nói tiếp. Danh ca khép lại video bằng việc hát tiếp ca khúc All by Myself.

Bản gốc Grinch phân đoạn kể lịch trình

Hiện bài đăng có gần một triệu lượt xem từ Instagram và gần 200.000 view trên TikTok. Nhiều khán giả cho biết bất ngờ khi thấy Celine Dion đóng video hài hước. Một số người hâm mộ mong muốn xem hậu trường lên ý tưởng, hóa trang của nghệ sĩ. Một tài khoản bình luận: "Tôi chưa từng nghĩ sẽ thấy Celine Dion biến thành Grinch trong năm 2025. Có lẽ đây là món quà Giáng sinh tuyệt nhất của chúng ta".

Đây là nội dung mới nhất do cô trực tiếp ghi hình kể từ video mừng lễ Tạ ơn cuối tháng 11. Gần một tháng qua, trang cá nhân của nghệ sĩ chỉ đăng những hình ảnh cũ. Theo Forbes, Celine Dion có một năm im ắng, dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình. Cô tiếp tục chiến đấu hội chứng người cứng (Stiff Person Syndrome) - căn bệnh khiến cô gián đoạn sự nghiệp. So với năm 2024, ca sĩ không có nhiều hoạt động nổi bật, thi thoảng đóng quảng cáo và quay video gửi khán giả mỗi dịp đặc biệt.

Diva xuất hiện trong video mừng Lễ Tạ ơn tháng 11. Ảnh: Instagram/ Celine Dion

Celine Dion, 57 tuổi, là ca sĩ người Canada. Cô được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới - cùng Whitney Houston và Mariah Carey. Celine Dion giành được năm giải Grammy, bao gồm Album của năm và Thu âm của năm. Năm 2016, Billboard vinh danh cô là Nữ hoàng nhạc đương đại.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc đồ sộ, Celine Dion cũng tham gia diễn xuất, hoạt động kinh doanh, từ thiện tích cực cho nhiều tổ chức trên toàn cầu. Cô có mặt trong danh sách những giọng ca giàu nhất thế giới với khối tài sản 570 triệu USD, theo Forbes.

How the Grinch Stole Christmas ra mắt năm 2000, do Jim Carrey đóng vai chính. Nội dung xoay quanh Grinch và những kế hoạch phá hoại lễ Giáng sinh của ngôi làng Whoville bởi hắn cảm thấy cô độc trước không khí náo nhiệt của dân làng mỗi mùa lễ hội. Sau hơn 20 năm từ khi phim ra mắt, cụm từ "Grinch" trở thành định nghĩa cho những người không thích Noel.

