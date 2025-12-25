Con gái Tom Cruise theo mốt 'làn đi chợ'

MỹSuri - con gái Tom Cruise - xách túi giống làn đi chợ khi về nhà trong kỳ nghỉ Giáng sinh.

Hai mẹ con diễn viên Katie Holmes đi mua sắm quà Giáng sinh ở New York hôm 24/12. Suri mặc áo khoác phao xanh lá của North Face và quần jeans. Điểm nhấn nằm ở chiếc túi màu đỏ rượu của một thương hiệu địa phương Belgium chuyên về giỏ đan thủ công. Thiết kế có giá 553 USD (14,5 triệu đồng), làm bằng da bê với kiểu đan hình chữ V chéo, khâu tay. Mẫu túi giữ nguyên kỹ thuật đan giỏ truyền thống khi không có lớp lót bên trong, phù hợp để đi chợ.

Suri Cruise diện mốt "giày xấu", xách "làn đi chợ" khi đi mua sắm cùng mẹ. Ảnh: INSTARimages

Kiểu túi da đan là một trong những xu hướng hot nhất năm nay, được gọi là "làn đi chợ" vì trông giống những chiếc giỏ của các bà nội trợ dùng đi mua sắm hoặc người nông dân sử dụng trên cánh đồng. Một số thương hiệu, trong đó có Bottega Veneta, lăng xê mốt này từ năm ngoái đến nay. Theo Vogue, chúng được nhiều người, cả nam và nữ, yêu thích vì trông thân thiện, dễ dùng và tiện lợi.

Diễn viên Katie Holmes bê thùng đồ đi sau con gái. Ảnh: INSTARimages

Suri đang trong kỳ nghỉ đông năm thứ hai tại Đại học Carnegie Mellon. Sinh năm 2006, cô từng là sao nhí mặc hàng hiệu sành điệu nhất Hollywood. Tháng 12/2024, cô bỏ họ bố, dùng tên đệm của mẹ - Noelle - thay thế.

Từ khi cha mẹ ly hôn năm 2012, cô càng gắn bó với mẹ. Nhiều năm qua, Tom Cruise không gặp con. Anh vắng mặt trong tất cả thời điểm quan trọng của con, gồm lễ tốt nghiệp trung học tháng 6/2024, nhập học ở trường đại học tháng 8 cùng năm. Theo Pagesix, tháng 5, khi được hỏi về "Ngày của Cha lý tưởng" như thế nào, tài tử lúng túng bỏ đi.

Truyền thông quốc tế cho biết ngôi sao Mission Impossible phải chu cấp 400.000 USD (10,5 tỷ đồng) tiền nuôi con mỗi năm cho vợ cũ, đến khi Suri tròn 18 tuổi. Anh cũng chịu trách nhiệm trả phí y tế, nha khoa, bảo hiểm, giáo dục, đại học và những hoạt động ngoại khóa khác của con. Một số nguồn tin tiết lộ hiện Tom Cruise trả phí đại học cho Suri.

Họa Mi (theo Pagesix)