Sao Hollywood gốc Cần Thơ dưỡng da trước ngày cưới

Lana Condor - diễn viên Hollywood gốc Cần Thơ - chăm làm sạch và dưỡng ẩm da, cho ngày cưới sắp đến.

Lana Condor chuẩn bị cho đám cưới với bạn trai lâu năm Anthony De La Torre. Thông tin ngày cưới và địa điểm vẫn được cô giữ kín. Diễn viên nói với People cô tích cực chăm sóc da để có diện mạo hoàn hảo.

Lana Condor bên Anthony De La Torre. Ảnh: Instagram Lana Condor

"Tôi uống nhiều nước. Ngày nào đi làm tôi cũng mang theo một lít nước vì tôi nghĩ uống nước giúp da không bị xỉn màu. Buổi sáng khi thức dậy, tôi dùng đá thạch anh để massage mặt theo phương pháp gua sha - kỹ thuật massage giảm đau trong y học cổ truyền Đông Á - và đắp mặt nạ", cô nói với People.

Sau khi đắp mặt nạ, Lana kem dưỡng ẩm Hydro Boost của Neutrogena. "Tôi thích dùng kem này khi trang điểm. Tôi đã sử dụng hàng trăm loại kem dưỡng ẩm mà vẫn bị bong tróc khi thoa kem nền, nhưng kem này thì không. Bạn có thể dùng nó thay kem lót".

Lana đang quay phim Looney Tunes và sắp tới là Coyote vs Acme. Cô ở trường quay cả ngày với lớp trang điểm đậm dưới ánh đèn gắt, nên chú trọng làm sạch da mặt vào cuối ngày. Cô nói: "Khi tôi về nhà, chồng sắp cưới sẽ chuẩn bị sẵn khăn lau tẩy trang cho tôi. Sau đó tôi mới đi rửa mặt và dưỡng ẩm. Buổi tối, tôi thích dùng huyết thanh có chứa axit hyaluronic. Sau đó, tôi xịt khoáng mùi hoa oải hương để dễ ngủ hơn".

Lana Condor ưu tiên cấp nước để có làn da mịn màng, căng mọng trong ngày cưới sắp tới. Ảnh: Instagram Lana Condor

Về kiểu tóc ngày cưới, diễn viên cho biết cô thích phong cách buộc nửa đầu. Là người có "tâm hồn ăn uống", cô đang nghiên cứu thực đơn, chọn những món ngon mà cô thích nhất để đãi khách. Lana háo hức nói về đám cưới: "Tôi mong chờ giây phút được bố dắt vào lễ đường. Tôi đã khóc khi nghĩ đến điều này".

Lana Condor sinh năm 1997 ở Cần Thơ, được gia đình người Mỹ nhận nuôi, học múa và diễn xuất tại các trường nổi tiếng. Cô chạm ngõ điện ảnh với vai dị nhân Jubilee trong X-Men: Apocalypse (2016). Lana vụt sáng thành sao nhờ series To All the Boys I've Loved Before, thu hút đông đảo khán giả trẻ tại Mỹ.

Lana Condor được bạn trai cầu hôn Lana Condor được bạn trai cầu hôn hồi tháng 1. Video: Instagram Lana Condor

Từ năm 2015, Lana hẹn hò Anthony De La Torre sau khi quen tại lễ trao giải Emmy. Hiện họ sống cùng nhau ở Seattle (Mỹ). Anthony sinh năm 1993, hơn Lana bốn tuổi, là diễn viên kiêm ca sĩ người Mỹ. Anh từng đóng thuyền trưởng Jack Sparrow thời trẻ trong phần phim Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales năm 2017. Anh cũng góp mặt trong một số dự án như series 100 Things to Do Before High School, phim kinh dị Lords of Chaos. Anthony là thành viên ban nhạc The Fell, từng viết tặng Lana Condor một ca khúc với tên Know Me. Hai người dự định thực hiện dự án âm nhạc chung trong tương lai.

Họa Mi (theo People)