Gu mặc đơn giản của người đẹp Hollywood gốc Cần Thơ

Lana Condor (tên thật: Trần Đồng Lan) sinh năm 1996 tại Cần Thơ, là diễn viên triển vọng ở Hollywood sau khi tham gia bom tấn "X-Men: Apocalypse", "Patriot's Day", "To All The Boys I've Loved Before", "Atila: Battle Angel". Ngoài diễn xuất, Lana gây ấn tượng ở phong cách mặc phóng khoáng trong đời thường.