Sao Hollywood dự lễ mừng đề cử Oscar 2022

Tài tử người Australia Kodi Smit-McPhee là ứng viên sáng giá cho hạng mục nam phụ năm nay. Anh vào vai chàng trai trẻ đồng tính Peter Gordon trong "The Power of the Dog". Bộ phim giúp Kodi đoạt một giải Quả Cầu Vàng hồi tháng 1. Ảnh: AFP