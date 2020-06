'Oscar nước Anh' lùi lịch hai tháng

Giải thưởng điện ảnh BAFTA sẽ được tổ chức vào tháng 4/2021, muộn hai tháng so với kế hoạch ban đầu.

Ngày 16/6, viện Hàn lâm Điện ảnh và Truyền hình Anh thông báo sự kiện diễn ra ngày 11/4 năm sau, thay vì ngày 14/2. Đồng thời, ban tổ chức thay đổi luật, cho phép phim chiếu mạng tham gia tranh giải và kéo dài thời gian nhận phim dự thi tới tháng 2/2021. Ông Marc Samuelson - đại diện viện - cho biết: "Những thay đổi này nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn phim, giúp hội đồng có thể đánh giá các tác phẩm một cách đúng đắn".

Sam Mendes đoạt giải thưởng "Phim hay nhất" và "Đạo diễn xuất sắc" tại BAFTA hồi đầu năm. Ảnh: AFP.

Dịch khiến nhiều đoàn phim ngừng, hoãn sản xuất, dẫn đến nguy cơ thiếu phim chất lượng cho mùa giải thưởng. Các rạp phim tại Anh đóng cửa từ ngày 20/3, chưa có kế hoạch mở trở lại.

Quyết định được đưa ra một ngày sau tin Oscar bị hoãn đến tháng 4. Theo thông lệ, BAFTA thường được tổ chức vài ngày trước Oscar, được các chuyên gia đánh giá là giải quan trọng trước lễ trao tượng vàng điện ảnh Mỹ.

BAFTA (The British Academy of Film and Television Arts) là giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Điện ảnh và Truyền hình Anh, được xem như "Oscar nước Anh". Hồi đầu năm, phim chiến tranh 1917 của Sam Mendes giành giải "Phim hay nhất" và "Đạo diễn xuất sắc". Tài tử Joaquin Phoenix thắng giải nam chính.

1917 trailer Trailer "1917". Video: Youtube.

Đạt Phan (theo AP)