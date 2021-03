Sao gốc Việt diện áo dài lên thảm đỏ

Sao gốc Việt Kelly Marie Trần diện áo dài khi tham gia sự kiện thảm đỏ trực tuyến phim "Raya and the Last Dragon".

Sáng 5/3, Kelly Marie Trần xuất hiện trong trang phục truyền thống của Việt Nam, tại sự kiện do People tổ chức. Nữ diễn viên đội khăn đóng vàng được thiết kế tinh xảo, mặc áo dài đen có họa tiết tương đồng. Thời trang của nữ diễn viên được bạn diễn Awkwafina khen ngợi. Lần đầu Kelly Marie Trần mặc áo dài tham gia một sự kiện điện ảnh mang tầm quốc tế.

Kelly Marie Trần tại sự kiện ra mắt "Raya and the Last Dragon". Ảnh: Disney.

Cô thấy may mắn vì có thể tham gia thảm đỏ, dù đang giãn cách xã hội. "Được đóng chính trong Raya là niềm vinh hạnh, vì tôi đã là fan của phim hoạt hình Disney từ khi còn nhỏ".

Qua màn hình trực tuyến, Kelly Marie Trần khóc khi nhận lời chúc mừng, động viên từ các ngôi sao từng lồng tiếng cho phim hoạt hình Disney, như Ming-Na Wen (Mulan), Jonathan Groff (Frozen), Jodi Benson (The Little Mermaid)... Paige O'Hara, nữ diễn viên từng lồng tiếng Belle trong Người đẹp và quái vật, nói với Kelly: "Cũng như các công chúa Disney đời trước, cô và Raya sẽ là niềm tự hào, là tấm gương cho trẻ em trên toàn thế giới".

Trong Raya and the Last Dragon, Raya (Kelly Marie Trần lồng tiếng) là nữ chiến binh dũng cảm sống tại vùng đất mang tên Kumandra - lấy cảm hứng tạo hình từ các quốc gia Đông Nam Á. Cô được cha giao nhiệm vụ tìm kiếm thần rồng cuối cùng, dùng quyền năng của sinh vật ngăn chặn một thế lực độc ác đang cố gắng xâm chiếm vương quốc. Đồng hành cô là thú cưng Tuk Tuk và rồng nước Sisu (Awkwafina). Phim do Adele Lim (biên kịch chính) và Quí Nguyễn thực hiện nội dung, Don Hall đạo diễn.

Raya trailer Trailer "Raya and the Last Dragon". Video: Disney.

Nhà sản xuất Raya - Osnat Shurer - cho biết êkíp có một năm thực địa tại Lào, Myanmar, Việt Nam... Bà nói: "Chúng tôi chắt lọc điểm chung giữa các nền văn hóa như cách thờ cúng tổ tiên, tổ chức lễ hội, phong tục ăn uống... để phim có chiều sâu về hình ảnh".

Kelly Marie Trần (tên khai sinh Trần Loan) sinh năm 1989, có cha mẹ là người Việt Nam, sinh tại San Diego, Mỹ. Cô tốt nghiệp đại học California, bằng cử nhân ngành Truyền thông. Mê diễn xuất từ nhỏ, Kelly Marie Tran tham gia các hoạt động tại nhà hát kịch địa phương. Trước khi đóng phim điện ảnh, cô chủ yếu xuất hiện trên các video hài hước của College Humor. Cô gây chú ý khi vào vai Rose Tico - nữ chiến binh phe Kháng chiến trong Star Wars: The Last Jedi và Star Wars: The Rise of Skywalker.

Phúc Nguyễn